Гороскоп друидов на 2022 год: что ожидает каждого в новом году

Мифология древних кельтов связывает появление человечества с деревьями. По легендам, они трансформировались в людей, наделив их разными характерами.
Друидами кельты называли жрецов, имеющих связь с силами природы. Считалось, что те могут рассказать о человеке, узнав, под покровительством какого дерева он рождён. Гороскоп друидов имеет 22 знака, 18 из них имеют по два периода влияния. Ещё 4 дерева покровительствуют только тем, кто рождён в дни солнцестояния и равноденствия.
Наследие друидов позволяет вычислить, что сулит древесный гороскоп носителям в 2022 году.
Яблоня (23.12-10.01, 25.06-04.07)
Год будет благоприятен для построения отношений и свадьбы. Одинокие «яблони» смогут встретить свою любовь, семейные – укрепить родовые связи.
Пихта (02.01-11.01, 05.07-14.07)
Рождённые под этим знаком смогут освоить духовные практики и найти смысл жизни. Материальная сфера останется нетронутой.
Вяз (12.01-24.01, 15.07-25.07)
В 2022 году «вязы» пресытятся впечатлениями и захотят уединения. Поддавшись этому соблазну, можно будет упустить интересный шанс или рабочий контакт.
Кипарис (25.01-03.02, 26.07-04.08)
В жизни «кипарисов» появится важный человек, способный оказать духовную поддержку. Связь с ним не обязательно будет романтической.
Тополь (04.02-08.02, 05.08-13.08)
Год перемен и непростого пути. «Тополя» смогут достойно пройти испытания, если не потеряют из виду цель, к которой устремлены.
Кедр (09.02-18.02, 14.08-23.08)
Финансы «кедров» могут пострадать из-за непредвиденных трат. Они явятся в виде просьб о помощи со стороны родственников. Убытков можно избежать, научившись отказывать.
Сосна (19.02-29.02, 24.08-02.09)
Рождённым под этим знаком не избежать напряжённой борьбы. Оппонентам могут выступить как реальные люди, так и собственные убеждения. Железная воля позволит выйти победителем.
Ива (01.03-10.03, 03.09-12.09)
Люди «ивы» могут быть втянуты в судебные разбирательства. Однако прирождённое чувство справедливости поможет им справиться с испытаниями.
Липа (11.03-20.03, 13.09-22.09)
2022 год для «лип» будет спокойным и стабильным, без позитивных событий и ощутимого негатива.
Дуб (21.03)
Рождённые в весеннее равноденствие пройдут через обман и искушения. Это станет поучительным опытом, закаляющим характер.
Орешник (22.03-31.03, 24.09-03.10)
Год предложит «орешникам» роль лидера в коллективе и в быту. Приняв её, можно будет наладить финансовую стабильность. Возможно, грядёт повышение в карьере.
Рябина (01.04-10.04, 04.10-13.10)
В жизни «рябин» появится властная интеллектуалка, которая будет влиять на них. Это может быть подруга, начальница или романтическая спутница.
Клён (11.04-20.04, 14.10-23.10)
Такие люди окажутся в 2022 году на распутье, а выбирать придётся «из двух зол». Но итог будет приятнее, чем кажется на первый взгляд.
Орех (21.04-30.04, 24.10-02.11)
Год предложит научиться чему-то новому. «Орехам» лучше соглашаться на курсы или дополнительное образование – в перспективе это принесёт деньги.
Жасмин (01.05-14.05, 03.11-11.11)
Этот год «жасмины» запомнят надолго. Яркое событие может быть как потерей, так и приобретением – главное, что оно на время выбьет почву из-под ног.
Каштан (15.05-24.05, 12.11-21.11)
Рождённым под этим знаком следует быть очень внимательным, чтобы не пропустить событие, влекущее за собой цепь позитивных изменений.
Ясень (25.05-03.06, 22.11-01.12)
Отшельническим станет год для «ясеней». Вынужденное уединение прекрасно подойдёт для духовного развития или самообразования.
Граб (04.06-13.06, 02.12-11.12)
Судьба будет вести «грабов» весь год, указывая путь знаками, понятными только им. Исход этого путешествия благоприятный.
Инжир (14.06-23.06, 12.12-20.12)
Год располагает «инжиров» к переезду, новоселью или ремонту. Жилищные вопросы будут решаться самым позитивным образом.
Берёза (24.06)
Люди летнего солнцестояния будут в 2022 на пике сил и возможностей. Удаваться будет всё, главное отбросить лень и страхи.
Маслина (23.09)
Рождённые в осеннее равноденствие получат возможность, о которой давно мечтали и почувствуют себя «на своём месте». Важно вовремя отбросить старые привычки, тянущие назад.
Бук (21.12-22.12)
Для «буков» год обещает семейное пополнение. Хорошо будет зачать или родить, укрепить отношения с родственниками или наладить связь со старшим поколением.