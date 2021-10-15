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В Тбилиси прошла самая крупная протестная акция в поддержку экс-президента Саакашвили

3:45:3610/15/2021
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Митингующие требовали его освобождения из тюрьмы.

На площади Свободы собрались около 50 тысяч человек. Фото: ТГ Мash

Вчера, 14 октября, в Грузии прошли массовые протестные акции, в которых приняли участие тысячи человек. Как оказалось, на улицы вышли сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Митинг организовала основанная им оппозиционная партия "Единое национальное движение".

Акция была запланирована уже несколько дней назад. Его сторонники требовали освободить бывшего президента из тюрьмы. Уже рано утром участники акции начали собираться в месте проведения, а из регионов Грузии в Тбилиси выдвинулись автоколонны. А вот противники Саакашвили начали блокировать проезд его сторонникам в разных городах страны.

Отметим, что акция проходила на площади Свободы, там были смонтированы три больших экрана с портретами бывшего главы государства. Сторонники рассказывали, что только с помощью Саакашвили страна увидела свет и научилась свободе. По данным "Единого национального движения" на площади Свободы в Тбилиси собралось порядка 50 тысяч человек, при том, что площадь вмещает около 30 тысяч человек.

К счастью, акция закончилась мирно, никаких столкновений с полицией не было.

Напомним, политика задержали 1 октября в Тбилиси в ресторане, в момент когда он ел хинкали. Он проходит по нескольким уголовным делам, в том числе об убийствe банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его заочно приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также в отношении него возбудили уголовное дело о незаконном пересечение государственно границы.

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митингбывший президентпротестная акцияМихаил Саакашвили
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