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15.10
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В Новосибирске жителей напугал странный шум ночью в Заельцовском районе

4:00:5710/15/2021
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СГК уверяют, что никакой опасности для горожан нет.

Скоро шум должен прекратиться. Фото: Википедия, СГКонст.

В ночь на 15 октября, жители Заельцовского района жаловались на непонятный и сильный шум, который не давал спать. Выяснилось, что он исходил от ТЭЦ-3, сообщили в СГК.

Компания рассказала, что ТЭЦ-3 готовит один из котлов к работе после капитального ремонта. Это очень шумный технологический процесс, но он не представляет никакой опасности для жителей города. Ведутся стандартные производственные операции, в частности — гидразивная обработка котла, которая сопровождается сбросом пара. Также в СГК заявили, что в дальнейшем этот технический процесс будет менее шумным и раздражающим для местных жителей. Также руководство компании добило, что они сожалеют, за доставленное беспокойство горожанам, рассказали в пресс-службе СГК.

Сегодня отголоски гула также были слышны в Дзержинском районе. При этом в службу 112 сообщений от новосибирцев не поступало.

Напомним, странный шум новосибирцы услышали еще ночью 6 сентября. Громкий звук был также в Заельцовском районе. Он длился около трех часов. Мэрия Новосибирска чуть позже назвала возможную причину ночного шума в городе.

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производствожалобышумы
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