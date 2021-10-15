В Новосибирске жителей напугал странный шум ночью в Заельцовском районе

В ночь на 15 октября, жители Заельцовского района жаловались на непонятный и сильный шум, который не давал спать. Выяснилось, что он исходил от ТЭЦ-3, сообщили в СГК.
Компания рассказала, что ТЭЦ-3 готовит один из котлов к работе после капитального ремонта. Это очень шумный технологический процесс, но он не представляет никакой опасности для жителей города. Ведутся стандартные производственные операции, в частности — гидразивная обработка котла, которая сопровождается сбросом пара. Также в СГК заявили, что в дальнейшем этот технический процесс будет менее шумным и раздражающим для местных жителей. Также руководство компании добило, что они сожалеют, за доставленное беспокойство горожанам, рассказали в пресс-службе СГК.
Сегодня отголоски гула также были слышны в Дзержинском районе. При этом в службу 112 сообщений от новосибирцев не поступало.
Напомним, странный шум новосибирцы услышали еще ночью 6 сентября. Громкий звук был также в Заельцовском районе. Он длился около трех часов. Мэрия Новосибирска чуть позже назвала возможную причину ночного шума в городе.