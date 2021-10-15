У трех знаков зодиака 15 октября 2021 года будет тяжелый день

Бурная Луна в Водолее напоминает нам, что мы не сможем двигаться вперед по жизни, если будем смотреть через плечо на то, что было в нашем прошлом.
Солнце-Весы ведет нас вперед, а сезон ретроградного Меркурия подходит к концу, и мы воодушевлены на поиски баланса и принятия прошлого, которое мы не можем изменить, которое, мы надеемся, приведет нас вперед в будущее, о котором мы мечтаем, пишет Your Tango.
Энергии Весов и Водолея могут работать вместе, чтобы обеспечить баланс и чувство благополучия, однако для некоторых знаков это создает диссонанс между эмоциями, которые мы хотим испытать, и теми, которые мы не отпускаем.
Прямо сейчас, после того, как Плутон только что повернул прямо , мы сталкиваемся с множеством правд о себе и своей жизни.
Это планета, которая управляет трансформацией, но также и всем, что крутится в нашем подсознании, включая те части нас самих, которые мы часто не осознаем.
Сейчас, когда столько всего поднимается, мы столкнемся с одним из двух вариантов; либо мы найдем ясность, которую искали, и с ее помощью сможем положить конец прошлому, либо мы почувствуем себя неспособными отпустить эту зону комфорта, даже если внутри нее мы действительно не могли расти.
То, что приходит сегодня с энергией, заключается в том, что, хотя поначалу она будет сложной, она также открывает для нас окно возможностей, чтобы увидеть, что на самом деле сдерживает нас в нашей жизни.
Даже если мы чувствуем страх, обычно все мы говорим о росте в какой-то момент нашей жизни. Будь то жестокий разрыв, потеря дружбы или даже конец карьеры.
Однако сколько бы мы ни говорили о росте, мы не часто понимаем, что это также будет означать рост из отношений и ситуаций, которые больше не соответствуют тому, кто мы есть.
Это похоже на те годы, которые мы провели в школе. Если бы мы освоили определенный класс, но все же остались в нем, как бы мы себя чувствовали?
Что бы мы сделали? Скорее всего, нам стало скучно, мы попытались бы сбежать, мы действовали бы не из-за самого класса, а потому, что мы уже выучили уроки, связанные с ним, поэтому нет смысла брать его снова.
Это то, через что мы проходим в жизни и в любви.
Мы попадаем в ситуации, чтобы извлекать уроки, чтобы получить вызов для роста, чтобы в конечном итоге мы могли оставить позади те, которые должны были появиться в нашей жизни только на время.
Сегодняшний день посвящен поиску признания делать именно это, чтобы вы не упустили то, что ждет вас в будущем.
Знаки зодиака, у которых 15 октября 2021 года будет тяжелый день:
Скорпион (23 октября - 21 ноября)По мере того, как вы проходили через недавние энергии, вам стало доступно множество исцелений.
Хотя этот урок или цикл повторялись раньше , это первый раз, когда вы действительно можете увидеть его таким, какой он есть.
Проблема, хотя в прошлом, заключалась не в том, чтобы видеть что-то таким, каким оно является на самом деле, а в продолжении, когда это означает, что это ведет к изменениям в вашей жизни.
Особенно фаза прорастания. Но на этот раз кажется, что вы прошли определенную веху, когда дело касается истинного понимания конкретного урока или цели человека или ситуации.
Однако сейчас задача состоит в том, чтобы не возвращаться и не рисовать это по-другому, потому что ваше эго, сердце или даже ваши страхи по поводу будущего начинают отклонять вас от того, что вы знаете, это правда.
В какой-то момент вы должны признать, что вы усвоили урок, потому что продолжение пребывания в ситуации, когда вы даже бессознательно надеетесь на другой результат, мешает вам продвигаться вперед в свое будущее.
Трудно, когда мечты не проявляются так, как мы надеемся, но в конечном итоге они причиняют вред самим себе, когда мы остаемся в ситуациях, которые по-настоящему не уважают то, что мы есть.
Правду бывает трудно принять, но она всегда лучше, чем ложь, особенно та, которую мы говорим себе.
Овен (19 марта - 19 апреля)Самое забавное в нашем подсознании заключается в том, что мы не можем надолго обмануть себя. Мы можем избегать конфронтации или споров с другими, но мы не можем в конечном итоге игнорировать нашу собственную правду.
Для вас кажется, что вы проходили переходный период в последние несколько месяцев во время пика Ретроградного Сезона, и теперь, когда планеты начинают двигаться прямо, ваш счет должен быть оплачен.
Хотя это нормально - притворяться, что что-то не изменилось и что вы можете продолжать, как было раньше, в глубине души вы также знаете, что не можете этого сделать.
Итак, в данный момент, если вы выбираете этот путь, постарайтесь хотя бы признаться себе, что вы знаете, что это только временно.
Вы можете сказать себе, что даете время полностью осмыслить ситуацию.
Вы можете исцеляться и работать над принятием, даже составляя новый план.
Но это все совсем другие результаты, чем когда вы говорите себе, что ничего не чувствуете.
Обязательно подтверждайте новые мысли и чувства, которые у вас возникают, чтобы вы могли продолжать расти и доверять себе в течение следующей части вашего путешествия, потому что больше всего на свете вам понадобится именно это.
Рак (21 июня - 22 июля)Вы не сможете получить ничего нового, делая то же самое, что и раньше .
Хотя вам все еще может быть больно из-за того, что все пошло не по плану, и вы все еще ломаете голову над тем, что все это означает, пора начинать смотреть вперед.
Если вы чувствуете, что застряли или не можете отказаться от определенных мечтаний или убеждений о своей жизни и о том, в каком направлении она будет развиваться, попробуйте спросить себя, почему вы так привязались к тому, что складывается определенным образом.
Было ли это действительно о человеке или жизненном пути или о том, что, как казалось, эти вещи могли дать вам?
И в этом отношении это означает, что вы можете попытаться передать эти вещи себе.
Это не означает, что вы не достойны получать то, что вам нужно, поскольку за последний год вы глубоко осознали свою ценность, но вместо этого нужно помнить, что никто не может дать нам то, что мы еще не дали. мы сами.
Вы достойны любви не только других, но и самого себя.