Эксперт рассказала, какие продукты к новогоднему столу следует покупать уже сейчас

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова рассказала, что вскоре цены на продукты перед новогодними праздниками вырастут, а их выбор сократится из-за массового наплыва покупателей.
Эксперт рассказала, что лучше купить продукты с длительным сроком хранения заранее. Например, можно приобрести вино-водочные изделия, консервы, майонез, соки, копченую колбасу, шоколад и конфеты. Это позволит не только сэкономить, но и предоставит больший выбор, пока полки с продуктами не опустели.
Также если у вас ест все необходимые условия для хранения, то можно приобрести мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке. Для их хранения требуется холодильник, который поддерживает температуру не выше -18℃. Отметим, что в 2021 году подорожала лососевая икра, но покупать ее можно заранее только в виде консервов.