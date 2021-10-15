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Эксперт рассказала, какие продукты к новогоднему столу следует покупать уже сейчас

4:44:3010/15/2021
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К концу декабря цены вырастут, а ассортимент сократится из-за наплыва покупателей.

Готовиться к праздникам следует заранее. Фото: Pixabay.com

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова рассказала, что вскоре цены на продукты перед новогодними праздниками вырастут, а их выбор сократится из-за массового наплыва покупателей.

Эксперт рассказала, что лучше купить продукты с длительным сроком хранения заранее. Например, можно приобрести вино-водочные изделия, консервы, майонез, соки, копченую колбасу, шоколад и конфеты. Это позволит не только сэкономить, но и предоставит больший выбор, пока полки с продуктами не опустели.

Также если у вас ест все необходимые условия для хранения, то можно приобрести мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке. Для их хранения требуется холодильник, который поддерживает температуру не выше -18℃. Отметим, что в 2021 году подорожала лососевая икра, но покупать ее можно заранее только в виде консервов.

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