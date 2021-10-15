Ксению Собчак могут вместо свидетеля сделать обвиняемой по делу о смертельном ДТП

Страшная авария произошла под Сочи 9 октября, в которой погибла молодая жительница Новосибирска из-за выехавшего на встречку водителя Ксении Собчак. После ДТП телеведущая остановила свою работу на телевидении и на YouTube канале.
Олег Цой, водитель журналистки, спровоцировал ДТП. Расследование смертельной аварии только началось.
На данный момент теледива проходит по уголовному делу лишь как свидетель. Но все может измениться.
Дело в том, что все зависит от того, поступали ли от самой Ксении просьбы об ускорении движения транспортного средства. Если такие были, то сам водитель уже не будет главным виновником. А дело может пойти против Собчак.
Саму телеведущую тоже допросили. Беседа с Ксенией длилась около трех часов. А вот 40-летний водитель в Сочи Олег Цой признал свою вину. Поэтому суд отпустил его под домашний арест.
Стоит добавить, что Олег Цой – водитель с 20-летним опытом. Об этом рассказал его отец Августин Цой. По его словам, сына ценили в компании, и эта характеристика совсем не сходится с тем, что произошло 9 октября. Поэтому родители уверены, что дело тут не чисто.