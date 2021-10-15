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15.10
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Ксению Собчак могут вместо свидетеля сделать обвиняемой по делу о смертельном ДТП

5:03:0710/15/2021
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Это произойдет, если водитель Мерседеса начнет давать показания.

Расследование по делу Ксении Анатольевны продолжается. Фото: Instagram xenia_sobchak

Страшная авария произошла под Сочи 9 октября, в которой погибла молодая жительница Новосибирска из-за выехавшего на встречку водителя Ксении Собчак. После ДТП телеведущая остановила свою работу на телевидении и на YouTube канале.

Олег Цой, водитель журналистки, спровоцировал ДТП. Расследование смертельной аварии только началось.

На данный момент теледива проходит по уголовному делу лишь как свидетель. Но все может измениться.

Дело в том, что все зависит от того, поступали ли от самой Ксении просьбы об ускорении движения транспортного средства. Если такие были, то сам водитель уже не будет главным виновником. А дело может пойти против Собчак.

Саму телеведущую тоже допросили. Беседа с Ксенией длилась около трех часов. А вот 40-летний водитель в Сочи Олег Цой признал свою вину. Поэтому суд отпустил его под домашний арест.

Стоит добавить, что Олег Цой – водитель с 20-летним опытом. Об этом рассказал его отец Августин Цой. По его словам, сына ценили в компании, и эта характеристика совсем не сходится с тем, что произошло 9 октября. Поэтому родители уверены, что дело тут не чисто.

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