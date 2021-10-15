В Бердске 8 детских садов полностью закрыли из-за пугающей заболеваемости ОРВИ среди детей

На 15 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 1047 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для точного числа выявленных заболевших было взято 420 тестов. Отметим, выздоровевших и выписанных 2423 человека.
На сегодняшний день зафиксировано 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2605 случаев коронавирусной инфекции.
Ситуация в образовательных организациях такая: заболевших ковид – 93 воспитанников (СОШ - 43, ДС - 50) + 3 сотрудника. Контактных всего 1885, из них школы - 1143, сады - 742. Закрыты по ковиду: 45 групп в дошкольных учреждениях и 42 класса.
Добавим, по ОРВИ закрыты 13 групп детских садов и 2 класса. Полное приостановление деятельности по ОРВИ выявлено в таких учреждениях как:
- ДС 3 с 11.10.2021- 17.10.2021,
- ДС 24 с 12.10.2021 - 18.10.2021,
- ДС 26 с 12.10.2021 - 18.10.2021;
- ДС 28, ДС 16, ДС 27, ДС 12 с 13.10.2021 - 19.10.2021,
- ДС 6 с 18.10.2021-24.10.2021.