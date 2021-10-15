Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Искитиме главврач ЦГБ и супруг жестоко убитой Людмилы Кайгородовой прервал молчание о трагедии: Он нашел тело любимой в доме 27 сентября 2020 года

7:34:5810/15/2021,Алина Бурова
0

Подозреваемый в совершении преступления обвиняется по нескольким эпизодам. Он с ножом напал на пожилого охранника в Томске ради наживы денег. Алексей Кайгородов уверен, что подозреваемый в преступлении должен пройти судебно-психологическую экспертизу.

Людмилу Кайгородову похоронили 30 сентября 2020 года. Фото: Семьи Кайгородовых

Главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов и супруг погибшей Людмилы Кайгородовой, заявил, что надеется на справедливое вынесение приговора убийце своей жены.

Напомним, что 27 сентября ровно год, как не стало Кайгородовой Людмилы Тимофеевны. Год назад Алексей вернулся домой с охоты и обнаружил тело мертвой супруги. Неизвестные проникли в дом и пытали несчастную женщину. Дело брал под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как установили следователи позже, подозреваемым в страшном убийстве является 49-летний Дмитрий Казаков. Он же является фигурантом уголовного дела об убийстве сторожа и ограблении офиса Томской домостроительной компании. Позже ему вменяли и ограбление на полмиллиона рублей искитимского депутата. Подозреваемого задержали в Томске в июне 2021 года.

Алексей Кайгородов предположил, что следствие ведется так долго, так как существует несколько эпизодов совершенных преступлений.

- Я надеюсь, что следственные действия закончатся и в конце концов суд состоится. Надеюсь, что правильное решение будет принято. Так как много эпизодов, то в таком случае, обязательно должна проходить судебно-психологическая экспертиза, которая где-то будет пройдена, где - не знаю. Может у нас, может в Москве. Это решают следователи. Я здесь роли никакой не играю. Как положено, так и сделают все, - прокомментировал Алексей Алексеевич сегодня, 15 октября «Курьер.Среда».

Кроме того, потерявший супругу мужчина сказал журналистам, что любой человек может представить, что он чувствует. Также главврач ЦГБ Искитима высказался, что в этой жизни он видел много вещей, которые совершались людьми, чьи действия не останавливал Бог. Алексей Кайгородов подчеркнул, что нужно верить в друзей, коллег, товарищей, но не уповать только на это. Нужно всегда что-то делать и не ждать, когда чудо снизойдет сверху.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
преступникпреступлениеследователиэкспертизанаказаниесупруга главврача цгб искитимаэпизодыАлексей КайгородовЛюдмила Кайгородова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что движет преступниками при нападении на добропорядочных людей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Искитиме главврач ЦГБ и супруг жестоко убитой Людмилы Кайгородовой прервал молчание о трагедии: Он нашел тело любимой в доме 27 сентября 2020 года
7:34:58 10/15/2021
В Искитиме главврач ЦГБ и супруг жестоко убитой Людмилы Кайгородовой прервал молчание о трагедии: Он нашел тело любимой в доме 27 сентября 2020 года
В Новосибирске в Институте лазерной физики проходят обыски
7:21:37 10/15/2021
В Новосибирске в Институте лазерной физики проходят обыски
Можно ли на выходные 16 и 17 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
7:00:27 10/15/2021
Можно ли на выходные 16 и 17 октября 2021 убираться дома, высаживать озимый чеснок и яровой лук, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
Экс-президент Билл Клинтон находится в реанимации из-за инфекции мочевыводящих путей
6:50:40 10/15/2021
Экс-президент Билл Клинтон находится в реанимации из-за инфекции мочевыводящих путей
БердскВ Бердске могильные оградки «задушили» частные дома вдоль дороги на ул. Суворова
6:50:28 10/15/2021
В Бердске могильные оградки «задушили» частные дома вдоль дороги на ул. Суворова
Биолог Анна Баранова заявила, что ковид возник от экспериментов с вирусом
6:24:57 10/15/2021
Биолог Анна Баранова заявила, что ковид возник от экспериментов с вирусом
БердскСоветы начинающим владельцам домашних животных. Как правильно лечить и ухаживать за питомцем. Груминг и ветклиники в Бердске
6:17:35 10/15/2021
Советы начинающим владельцам домашних животных. Как правильно лечить и ухаживать за питомцем. Груминг и ветклиники в Бердске
В Башкирии гей с любовником выкрали у экс-жены шестилетнюю дочь: парочка хотела в Америку
6:17:04 10/15/2021
В Башкирии гей с любовником выкрали у экс-жены шестилетнюю дочь: парочка хотела в Америку
В России введут комиссию за перевод средств с карты на карту разных банков
5:59:20 10/15/2021
В России введут комиссию за перевод средств с карты на карту разных банков
БердскВ Бердске 8 детских садов полностью закрыли из-за пугающей заболеваемости ОРВИ среди детей
5:52:28 10/15/2021
В Бердске 8 детских садов полностью закрыли из-за пугающей заболеваемости ОРВИ среди детей