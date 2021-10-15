В Искитиме главврач ЦГБ и супруг жестоко убитой Людмилы Кайгородовой прервал молчание о трагедии: Он нашел тело любимой в доме 27 сентября 2020 года

Главврач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов и супруг погибшей Людмилы Кайгородовой, заявил, что надеется на справедливое вынесение приговора убийце своей жены.
Напомним, что 27 сентября ровно год, как не стало Кайгородовой Людмилы Тимофеевны. Год назад Алексей вернулся домой с охоты и обнаружил тело мертвой супруги. Неизвестные проникли в дом и пытали несчастную женщину. Дело брал под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как установили следователи позже, подозреваемым в страшном убийстве является 49-летний Дмитрий Казаков. Он же является фигурантом уголовного дела об убийстве сторожа и ограблении офиса Томской домостроительной компании. Позже ему вменяли и ограбление на полмиллиона рублей искитимского депутата. Подозреваемого задержали в Томске в июне 2021 года.
Алексей Кайгородов предположил, что следствие ведется так долго, так как существует несколько эпизодов совершенных преступлений.
- Я надеюсь, что следственные действия закончатся и в конце концов суд состоится. Надеюсь, что правильное решение будет принято. Так как много эпизодов, то в таком случае, обязательно должна проходить судебно-психологическая экспертиза, которая где-то будет пройдена, где - не знаю. Может у нас, может в Москве. Это решают следователи. Я здесь роли никакой не играю. Как положено, так и сделают все, - прокомментировал Алексей Алексеевич сегодня, 15 октября «Курьер.Среда».
Кроме того, потерявший супругу мужчина сказал журналистам, что любой человек может представить, что он чувствует. Также главврач ЦГБ Искитима высказался, что в этой жизни он видел много вещей, которые совершались людьми, чьи действия не останавливал Бог. Алексей Кайгородов подчеркнул, что нужно верить в друзей, коллег, товарищей, но не уповать только на это. Нужно всегда что-то делать и не ждать, когда чудо снизойдет сверху.