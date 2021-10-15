В России введут комиссию за перевод средств с карты на карту разных банков

15 октября появилась информация, что банки начали взимать комиссию за перевод денежных средств с карты на карту разных кредитных организаций. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные об изменении тарифов в "Альфа-банке" и в "ОТП Банке".
По итогам исследования СМИ, в "ОТП Банке" комиссия за "перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков" взималась с четырех из пяти кредитных карт. Она составила 2%, но не менее 90 рублей.
Такая же ситуация замечена в "Альфа-банке". При переводе денег на карту другой организации банк списывал большую сумму одним платежом, чем переводил клиент. Комиссия составила 1,95% (минимум 30 рублей).
Стоит отметить, что ни на одном сайте из этих компаний о платном взимании денег с карты информации нет. Но затем представители банка объяснили, что это было лишь пилотное тестирование тарифа на малом количестве пользователей. Поэтому одному из пользователей карт вернули деньги, списанные в качестве дополнительного сбора.
Также отметим, что "Сбербанк", "Открытие", "Райффайзенбанк" и "Росбанк" сделал перевод денег с карты на карту другой кредитной организации бесплатным для клиентов.