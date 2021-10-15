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Почему именно 16 октября в доме нужно припрятать осиновое полено – в какой ситуации оно вам поможет? Народные поверья предков

9:00:4510/15/2021,София Мальцева
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В народе этот день называется Денис Позимний и вбирает в себя множество примет и древних обычаев. Все они собирались столетиями и строго соблюдались в народной традиции.

Действенным средством от них считалось осиновое полено / Фото: Pixabay.com

16 октября православные христиане чтят память святого Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита – афинского мыслителя и проповедника христианства. Точных сведений о его жизни немного, но известно, что в юные годы он получил хорошее образование. Священномученик учаился в Афинах, особенно занимался астрономией и философией. В молодые годы он уже состоял в составе верховного государственного суда Афин.

В народе этот день называется Денис Позимний и вбирает в себя множество примет и древних обычаев. Все они собирались столетиями и строго соблюдались в народной традиции.

Наши предки верили, что перед зимой выходят злые духи - осенние лихорадки. Они могут вызывать болезни. В этот день духи шатаются по белому свету, мучают людей и сами страдают. По традиции осенняя лихорадка проникает в человека разными способами. Они может попасть под одежду или просто залететь как соринка в глаз. Действенным средством от них считалось осиновое полено, которое полагалось держать у себя в избе. Также везде носили с собой осиновую кору. Если в этот день начинало сводить ноги — полено подкладывали под матрас в ногах, если болела голова — то ложились на полено головой.

Также, чтобы на защититься от порчи, любой ненужной клеветы или не сглаза, раньше использовали редьку, лук, чеснок и соль. По народному обычаю, соль с редькой могут защитить от злых слов, которые написали на бумаге, а запах лука и чеснока отпугивает нечисть. 16 октября произносят заговоры от сглаза и избегают людей с карими глазами. Считается, что они имеют плохой глаз.

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праздникиприметы народные традицииДенис Позимний
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