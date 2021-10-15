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В Бердске могильные оградки «задушили» частные дома вдоль дороги на ул. Суворова

6:50:2810/15/2021
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Дорожное ограждение выполнено на сумму 1 704 549,19 рублей. Но оно пугает горожан.

Ограждение установили на текущей неделе. Фото: «Курьер.Среда»

В октябре 2021 года в Бердске продолжилось благоустройство города. Речь идет обстановке дорожного ограждения из металлоконструкций вдоль дороги по ул. Суворова. Как ране сообщал «Курьер.Среда», такой вид ограждения не радует бердчан, так как ассоциируются у горожан с могильными оградками. Впрочем, в беседе с редакцией вице-мэр Бердска по ЖКХ и городскому хозяйству, Владимир Захаров отмечал, что в Бердске ограждения выглядят куда красивее, чем в Новосибирске.

Также он отмечал, что дорожное ограждение называют могильным, поскольку больше сравнивать не с чем — кроме кладбищенских и дорожных других оград в Бердске нет. По мнению чиновника, новосибирское дорожное ограждение больше похоже на могильное, оно так и называется «крест».

Стоит заметить, что такое ограждение в городе появляется в рамках исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска». Как выяснил «Курьер.Среда», между УЖКХ Бердска и ООО "Артметалл" заключен контракт 23 августа на выполнение работ по изготовлению и установке ограничивающего пешеходного ограждения перильного типа в Бердске на сумму 1 704 549,19 рублей. Место выполнения работ - пересечение ул. Суворова и ул. Маяковского.

В апреле 2021 года был заключен аналогичный контракт с той же компанией и на тот же вид работ, но на сумму 1 410 601 рублей. В этот раз "могильных оградки" появились на ул. Красная Сибирь (от перекрестка ул. Ленина - ул. Комсомольская до ул. Павлова) на пересечении с ул. Маяковского, на ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Маяковского) на нерегулируемом пешеходном переходе в районе МБДОУ № 24.

Ограждение появилось совсем недавно. Фото: «Курьер.Среда»

Ограждение появилось совсем недавно. Фото: «Курьер.Среда»

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дорогамогильная оградка
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От редакции

Красота?

Аноним, 15 октября 2021 7:15:04
НВР:
Да уж... - красотище(!) А вот в соседнем Искитиме рисунок на оградках намного красивее смотрится.
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