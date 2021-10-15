В Новосибирске в Институте лазерной физики проходят обыски

15 октября стало известно, что силовики проводят обыски в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске. Об этом рассказали в СО РАН.
-Проводятся обыски в Институте лазерной физики СО РАН, - сообщает источник.
В ряде региональных СМИ есть версии, что на директора института Алексея Тайченачева завели уголовное дело. Другие подробности пока не сообщаются.
Добавим, институт лазерной физики в Новосибирске начал работу в 1991 году. Там проводят исследования по ряду международных программ.