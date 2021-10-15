Почему большинство мужчин считает, что секс на первом свидании - это норма?

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Хотелось бы узнать у мужчин, почему большинство из вас считает, что секс на первом свидании - это норма? Раз согласилась встретиться, должна "дать" по умолчанию?
Раз согласилась встретиться, должна "дать" по умолчанию?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Хотелось бы узнать у мужчин, почему большинство из вас считает, что секс на первом свидании - это норма? Раз согласилась встретиться, должна "дать" по умолчанию?
От редакции
Секс на первом свидании это норма?
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