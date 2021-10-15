В Новосибирске после жуткой аварии 9-летняя девочка попала в реанимацию

Сегодня, 15 октября, утром мужчина на иномарке сбил 9-летнюю школьницу. Как утверждает автомобилист, девочка шла не по пешеходному переходу
В ходе расследования ГИБДД выяснилось, что 67-летний водитель Renault Duster двигался по улице Солидарности, со стороны улицы Донецкой в сторону улицы Магистральной. У дома 12 по улице Солидарности, вне зоны пешеходного перехода (со слов водителя), наехал на девочку 2012 года рождения. ДТП произошло сегодня около 09:20, сообщает ГИБДД Новосибирска.
На данный момент ребенок сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.