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Подруга 18-летней студентки МГУ, которая зарезала родного деда, назвала возможные причины зверского поступка москвички

8:40:3210/15/2021,Дарья Костина
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«Курьер.Среда» 15 октября связался с подругой подозреваемой - Анастасией. Она поведала, что эту семью знает уже шесть лет. С подозреваемой в убийстве дедушки Анастасия училась в одном классе: девушки часто ходили в музеи, на выставки, а последняя встреча была в апреле этого года.

Девушка странно объяснила свой поступок. Фото: creativecommons.org

«А я дедушку любила, а я дедушку... зарезала». Настоящая семейная драма с печальным концом разыгралась в одной из квартир на ул. Академика Пилюгина в Москве. 14 октября 18-летняя студентка МГУ поругалась со своим 74-летним дедушкой. В какой-то момент, девушка схватила нож и нанесла несколько ударов в живот и туловище отцу своего отца. Известно, что полицию вызвали соседи, которые слышали крики. Приехавшие на место следователи обнаружили труп дедушки в квартире и рядом внучку. Девушку уже задержали и допросили. На кадрах, которые опубликованы на сайте Росгвардии, девушка спокойно рассказывает, как и зачем пошла на преступление.

- Я убила своего деда. Я от него защищалась, он на меня напал. Я пырнула его ножом в шею, в живот и вроде один раз в голову, - рассказала полицейским задержанная.

Позже появилась информация, что студентка путалась в показаниях: якобы изначально она рассказала, что дедушка на нее напал и нож она взяла для самообороны. Однако потом сообщила, что убила своего родственника, потому что тот не выпускал ее гулять из квартиры. Да и общее поведение задержанной и подозреваемой в жестокой расправе над пенсионером заставило предположить следователей, что девушка под действием какие-то запрещенных веществ.

Стоит отметить, что в сети активно обсуждают убийство 74-летнего родственника. «Курьер.Среда» 15 октября связался с подругой подозреваемой - Анастасией. Она поведала, что эту семью знает уже шесть лет. С подозреваемой в убийстве дедушки Анастасия училась в одном классе: девушки часто ходили в музеи, на выставки, а последняя встреча была в апреле этого года.

- Мы были одноклассниками. Я знаю ее с 2015 года. Тогда много общались, дружили. Была светлым ребенком, на удивление наивным на фоне остальных. Потом она перешла в лицей. Я осталась в старой школе, но мы продолжили общение. Со временем общение сошло на нет. Иногда звала ее в музеи, изредка мы ходили на постановки. Хорошо помню нашу последнюю встречу - 3 апреля этого года, позвала ее на открытие выставки Алдашина. Так хорошо разговорились об искусстве, все дела, - говорит девушка.

О поступке своей подруги Анастасия рассуждать не спешит, как и делать выводы. Девушка уверена: ее подруга пошла на отчаянный шаг не просто так.

- Это ужасно, не могу поверить, что такой умный, стремящийся к знаниям человек, как моя подруга, может пойти по аморальному пут Просто не укладывается в голове, мне очень жаль, ужасно страшно. Но хочу сказать вот что: меня родители не ограничивали в каких-либо действиях, взглядах. Точно могу сказать, что она не легкого поведения и сразу так поливать грязью ее не надо. Читала во многих новостях, что там пишут. Но это, прежде всего беда для ее семьи, - поделилась Анастасия.

Сейчас известно, что по факту убийства возбуждено уголовное дело. О новых фактах и обстоятельствах обязательно сообщим дополнительно.

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москваУбила деда
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Могла ли девушка убить своего родственника из-за влияния запрещенных веществ?

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