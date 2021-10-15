Самозахват побережья Бердска опровергает новый владелец земли Юрченко: Купил законно у частного собственника в 2020 году

В Бердский городской суд в конце сентября 2021 года поступило исковое заявление природоохранной прокуратуры Новосибирской области о признании незаконной приватизации двух земельных участков на побережье Бердского залива. Как сообщал «Курьер.Среда», ответчиком выступает предприниматель Анатолий Юрченко. Он занимается управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Кроме того, его компания может осуществлять еще несколько видов деятельности.
Прокуратура считает, что Юрченко незаконно присвоил себе землю в Речкуновской зоне отдыха — два участка расположены между мостом через Бердь и территорией яхт-клуба «АкваЛэнд». По выводам надзорного органа, собственник земельных участков самовольно захватил и часть территории Новосибирского водохранилища, к которому относится залив. На сегодняшний день на спорной земле нет никаких строений.
- В связи с возможным причинением вреда водным объектам, установленным законом запретом приватизации земельных участков в границах береговой полосы, природоохранный прокурор в сентябре 2021 года направил в Бердский городской суд исковые заявления с требованиями о признании недействительным образование земельных участков, отсутствующим право собственности граждан на них, - сообщил «Курьер. Среда» начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Динар Фатхутдинов.
Перовое судебное заседание по прокурорскому иску судья Сергей Мельчинский назначил на 2 ноября 2021 года. Между тем, сам Анатолий Юрченко считает себя добросовестным покупателем бердской земли. Ему непонятно, почему прокуратура именно сейчас озаботилась этой темой.
Юрченко: Я добропорядочный покупатель.
В ходе выяснения обстоятельств приобретения земли на побережье Бердского залива Анатолием Юрченко стало известно, что данные участки он купил на законных основаниях с соблюдением всех процедур, определенных законодательством РФ. Законность и добропорядочность сделок подтверждены свидетельством о регистрации частной собственности. Документы, подтверждающие право собственности Юрченко на ставшие спорными земельные участки, он предоставил редакции «Курьер.Среда».
- Данные земельные участки были приобретены мной в 2020 году у частного собственника, который владел ими более 9 лет. О продаже данных участков я узнал из объявления о продаже: на въезде в Бердск около трех лет висел баннер приблизительно 3 на 5 метров «продам два земельных участка» с номером телефона. Законность и правомерность сделки, в результате которой я стал собственником данных участков, подтверждены соответствующими документами регистрации права частной собственности. Поэтому все разговоры о самовольном захвате земли считаю, по меньшей, необоснованными, - прокомментировал Анатолий Валентинович «Курьер.Среда» 15 октября.
Он надеется, что суд учтет все эти обстоятельства и примет его сторону. - Я полагаю, что в ходе назначенного разбирательства по данному вопросу суд разберется и признает, что купля-продажа была совершена с соблюдением всех законных процедур, с постановкой на кадастровый учет. Напомню, что первоначально сделки по данным земельным участкам на побережье Бердского залива подвергались сомнению — были длительные судебные тяжбы у предыдущего собственника. А в итоге прокуратура проиграла, - уточнил Юрченко.
Землю в 2011 году приобрело у муниципалитета юридическое лицо — ООО «Лодочная станция Бердь», сообщал «Курьер.Среда». Прокуратура области тогда уже требовала от мэрии Бердска расторгнуть сделку и подала иск. Суд первой инстанции отклонил требование надзорного органа и признал, что приобретение участков из госсобственности было совершено на законных основаниях. Проиграла прокуратура и в Арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций в 2012-2013 годах.
Таким образом, землевладелец отстоял свои права. И вот через 10 лет приватизация тех же земельных участков на побережье снова становится поводом для судебных разбирательств.
- В связи с чем логично возникает вопрос, почему прокуратура, спустя столько лет, повторно возбуждает дело по участкам, законность приватизации которых уже признана судебным органом, - недоумевает предприниматель.
Согласно выписке из единого госрееста, Анатолий Юрченко приобрел два земельных участка площадью 2500 кв. метров в августе 2020 года. При этом местоположение земли указано вполне конкретно: Бердск, береговая полоса Речкуновской зоны отдыха. Участки были сформированы и первоначально поставлены на кадастровый учет в 2004 году. «Ограничение прав и обременений объекта недвижимости не зарегистрировано», сказано в обеих справках. Указано и об отсутствии решений «об изъятии объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд».
Более того, в справках, выданных региональным подразделением Росреестра, категория земли указана как «земля населенных пунктов», а вид разрешенного использования - «для организации причала и иных видов использования, характерных для населенных пунктов».
А соседям можно?
По соседству с участками Юрченко в 2012 году яхт-клуб «Аквалэнд» на своей территории побережья площадью 0,5 га построил домиками для отдыха. Учредителем ООО «Аквалэнд» является Андрей Мороцкий. Управляющий Юрий Грязин рассказывал «Курьер.Среда», что решение о строительстве кемпинговой зоны на берегу Бердского залива появилось еще в начале 2000-х. В 2010 году компания выкупила участок у города. Соседний, владельцем которого впоследствии стал Анатолий Юрченко, оставался у муниципалитета.
В управлении земельных отношений мэрии Бердска заявляли, что домики находятся в водоохранной зоне Новосибирского водохранилища. По закону строительство здесь допускается, но собственник должен обеспечивать охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения. У природоохранной прокуратуры нет претензий к «АкваЛэнду».
Позже стало известно, что «АкваЛэнд» в Бердске законно владеет частью Обского моря и земли на берегу. Так отвечал на запрос «Курьер.Среда» зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбин в 2012 году. По его словам, землю компания купила 27 декабря 2006 года. А понятие «береговая полоса» введено в Водный кодекс с 1 января 2007-го. Кроме того, нет ограничения свободного доступа людей к воде. Поэтому и кемпинг появился на берегу Бердского залива законно, заявил Турбин.
Споры были как раз по соседнему участку, который в 2011 году приобрело у муниципалитета ООО «Лодочная станция Бердь». И, судя по всему, точку в деле пока ставить рано.