Кристина Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей

На днях Кристина Асмус опубликовала пост-разъяснение у себя в инстаграм-аккаунте, где высказалась насчет своей личной жизни. Многие хейтреы посоветовали ей "найти мужика", но актриса поставила всех на место, намекнув, что в ее личной жизни все прекрасно и пока что она не собирается раскрывать все карты. У артистки есть избранник, которого она пока не торопится представлять общественности, зато она познакомила его со своими друзьями и близкими.
Напомним, брак Гарика Харламова и Кристины Асмус продержался около шести лет. За это время у пары родилась дочь Анастасия. Экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка. Как потом стало известно, инициатором развода стала сама Асмус. Комик до последнего пытался сохранить семью.