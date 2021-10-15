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15.10
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Кристина Асмус познакомила нового возлюбленного с семьей

8:05:1110/15/2021
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Но все тайны пока раскрывать не стала. намекнув, что у нее все хорошо.

Кристина Асмус высмеяла хейтеров на своей странице. Фото: Instagram asmuskristina


На днях Кристина Асмус опубликовала пост-разъяснение у себя в инстаграм-аккаунте, где высказалась насчет своей личной жизни. Многие хейтреы посоветовали ей "найти мужика", но актриса поставила всех на место, намекнув, что в ее личной жизни все прекрасно и пока что она не собирается раскрывать все карты. У артистки есть избранник, которого она пока не торопится представлять общественности, зато она познакомила его со своими друзьями и близкими.



Напомним, брак Гарика Харламова и Кристины Асмус продержался около шести лет. За это время у пары родилась дочь Анастасия. Экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения ради ребенка. Как потом стало известно, инициатором развода стала сама Асмус. Комик до последнего пытался сохранить семью.
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