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15.10
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В Красноярске полицейские задержали пассажира такси с помощью скотча

8:30:1010/15/2021
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У мужчины изъяли синтетический наркотик, возбуждено уголовное дело.

Скотч в данной ситуации помог. Фото: Pixabay.com

14 октября в Красноярске сотрудниками полиции был задержан агрессивный пассажир такси с помощью скотча. Об этом сообщили в региональном МВД.

Как рассказали в ведомстве, такси остановили для проверки документов. В это время пассажир вышел из машины и стал вести максимально агрессивно. К нему были сначала применены наручники, однако мужчина продолжал активные негативные действия и пытался нанести себе и окружающим повреждения, а также избавиться от находящегося при нем, предположительно, запрещенного вещества. После чего, полиция применила скотч для того, чтобы утихомирить дебошира.

В итоге, вещество, которое было у мужчины, отправлено на исследование, где подтвердили, что это синтетический наркотик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ).

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таксиполициядебошир
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