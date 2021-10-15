В Красноярске полицейские задержали пассажира такси с помощью скотча

14 октября в Красноярске сотрудниками полиции был задержан агрессивный пассажир такси с помощью скотча. Об этом сообщили в региональном МВД.
Как рассказали в ведомстве, такси остановили для проверки документов. В это время пассажир вышел из машины и стал вести максимально агрессивно. К нему были сначала применены наручники, однако мужчина продолжал активные негативные действия и пытался нанести себе и окружающим повреждения, а также избавиться от находящегося при нем, предположительно, запрещенного вещества. После чего, полиция применила скотч для того, чтобы утихомирить дебошира.
В итоге, вещество, которое было у мужчины, отправлено на исследование, где подтвердили, что это синтетический наркотик. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ).