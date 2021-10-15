В Челябинской области суд сократил на 10 лет срок педофилу, осужденному на 17 лет

14 октября, Челябинский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор 60-летнему жителю Чесмы. Мужчина в июле был признан виновным в преступлениях, против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Вчера уменьшил ему наказание с семнадцати до семи лет лишения свободы. Сообщает пресс-служба суда.
Как сообщалось ранее, 12 июля Чесменский районный суд признал 60-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 135 ("Развратные действия"), ч. 1 ст. 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 132 ("Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") УК РФ.
Преступления совершались в период с 2017 по 2018 год.