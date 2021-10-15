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В Бердске 2-летняя девочка с коликами в животе и адскими болями в ногах не может попасть на УЗИ в ЦГБ. Мучается четвертую неделю

10:23:2010/15/2021,Алина Бурова
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Специалист, проводящий исследование, находится на больничном, а когда выйдет - неизвестно. Малышке остается пить нурофен и терпеть.

Мать девочки уже не знает куда обратиться. Фото: Pixabay

Мать двухлетней девочки поражается отношением бердских врачей к своей дочери и невозможностью провести УЗИ-исследование.

Как рассказала 30-летняя Кристина Гасс «Курьер.Среда», ее дочь болеет с 23 сентября. Поскольку сама Кристина имеет медицинское образование, она пыталась вылечить дитя самостоятельно, но это не принесло результатов. Тогда женщина обратилась к врачам.

- Мы вызывали врача, потом анализы сдали. У нас воспалительный процесс идет, поэтому положили в больницу. Здесь мы с 13 октября. Болезнь врачи не могут определить. У девочки колики в животе и сильно болят ножки, - проговорила Кристина.

Как стало известно, дочери Кристины необходимо УЗИ, но в ЦГБ они пройти его не могут. Молодой матери сказали, что специалист, проводящий исследование, на больничном, а малышке необходимо давать «нурофен».

- Врачи только плечами пожимают и не знают, когда специалист выйдет. Лечащий врач связывалась с Новосибирской областной больницей. Там и сказали про «нурофен». А сколько его можно пить? Ребенок 4 неделю температурит! Я уверенна на 100%, что в любом стационаре, когда поступает взрослый или ребенок, должно проводится УЗИ. Когда выйдет УЗИ-специалист - никто не знает! - воскликнула Кристина Гасс.

По словам матери, она совершала звонки главврачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской, но связаться с ней так и не удалось. Девушка написала руководителю поликлиники на электронную почту и указала, что если та не предпримет меры, касающиеся ее ребенка, то она обратится выше.

- Я буду писать в Минздрав Москвы. Пусть до них это не сразу дойдет, но они об этом узнают. Мы не в первый раз обращаемся. У меня, например, нет возможности УЗИ платно сделать. Я не работаю, - заявила бердчанка.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-центр городской поликлиники. Разъяснения по данной теме будут опубликованы дополнительно.

Напомним, что ранее жители Бердска заявляли, как в разгар пандемии  не могут пройти КТ обследование. В пресс-центре ЦГБ отметили, что на сегодняшний день единственный аппарат КТ, который находился в помещении будущего центра амбулаторной онкологической помощи, демонтирован.

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