Главный врач больницы в Коммунарке назвал критической ситуацция с ковидом в России

На 15 октября инфекционные госпитали в разных регионах России переполнены. В них поступает все большее количество пациентов с COVID-19. Об этом сообщил главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
-Ситуация если не критическая, то близка к этому, — написал Проценко в своем Telegram-канале.
Специалист рассказал, что в России доминирует штамм «дельта», с которым уже ставшие привычными алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно. Что приводит к тому, что большинство пациентов болеют в еще более тяжелой форме. Вспомним, сколько народных артистов уже лежит с данным вирусом на аппаратах ИВЛ, а сколько обычных граждан подключены к аппарату.
Врач очень просит россиян активнее вакцинироваться против COVID-19.
Напомним, 15 октября в России в течение суток выявили 32 196 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за все время пандемии.
Также немного ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на необходимость наращивать темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в стране.