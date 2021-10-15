В Анадыре задержан подросток, угрожавший совершить массовый расстрел в школе

Сотрудники полиции провели мероприятия после появившейся угрозы о совершении массового расстрела в школе на Чукотке. В результате задержан подросток, который и разместил пост в мессенджере, как он пояснил, из хулиганских соображений. При подростке было обнаружено пневматическое оружие, которое изъято сотрудниками правоохранительных органов. О задержании стало известно из сообщения пресс-службы мэрии Анадыря.
- В результате оперативных действий сотрудников региональных управлений МВД и ФСБ России по Чукотскому автономному округу был установлен и задержан несовершеннолетний житель села Тавайваам - бывший ученик шко города. По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил из хулиганских побуждений. При проведении оперативных мероприятий у несовершеннолетнего было изъято пневматическое оружие, - говорится в сообщении.
Как стало известно, задержанный учился в школе села Тавайваам. Ученики школы на улице Мира обнаружили в чате пост бывшего ученика, который сообщил, что собирается устроить массовое убийство при помощи огнестрельного оружия. Ученики донесли информацию до руководства школы.