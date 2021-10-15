Жители Бердска, откликнетесь, кто пострадал от бригады бурильщиков воды

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:
Уважаемые владельцы участков СНТ " СЛАВА, МАРЬИН ЛОГ, ЮЖНЫЙ" откликнетесь, кто пострадал от бригады бурильщиков воды.
Тел: +7 952 915 7452
Уважаемые владельцы участков СНТ " СЛАВА, МАРЬИН ЛОГ, ЮЖНЫЙ" откликнетесь.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:
Уважаемые владельцы участков СНТ " СЛАВА, МАРЬИН ЛОГ, ЮЖНЫЙ" откликнетесь, кто пострадал от бригады бурильщиков воды.
Тел: +7 952 915 7452
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