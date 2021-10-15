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Жители Бердска, откликнетесь, кто пострадал от бригады бурильщиков воды

9:50:4710/15/2021
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Уважаемые владельцы участков СНТ " СЛАВА, МАРЬИН ЛОГ, ЮЖНЫЙ" откликнетесь.

Горожане ищут пострадавших. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Александр:

Уважаемые владельцы участков СНТ " СЛАВА, МАРЬИН ЛОГ, ЮЖНЫЙ" откликнетесь, кто пострадал от бригады бурильщиков воды.
Тел: +7 952 915 7452

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пострадалснтбурильщик воды
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