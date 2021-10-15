В Австралии запах фрукта перепутали с утечкой газа и вызвали спасателей

В Австралии поступил вызов спасателям об утечке газа. Когда они прибыли на место, то долго не могли определить где находится источник утечки, пока не обнаружили дуриан.
Именно его специфический запах и стал причиной вызова сотрудников службы спасения. Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям столицы Канберры. Поиски источника запаха продолжались не менее часа.
- Это была не утечка газа, а фрукт дуриан. Он дает очень пикантный запах, который распространяется на некоторое расстояние, — говорится в сообщении на сайте управления.
Дуриан — экзотический фрукт из стран Юго-Восточной Азии. У него сладковато-кремовый вкус, но специфический запах, который становиться невыносимым в помещениях. Из-за этой особенности фрукт предлагают съедать на улице. Заносить его в общественные места, тем более аэропорты запрещено законом в некоторых странах.