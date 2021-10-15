В Новосибирске бомж изнасиловал девушку рядом с трамвайной остановкой

В ночь на 14 октября бывший заключенный изнасиловал 21-летнюю девушку недалеко от ее дома в Южно-Чемском микрорайоне города.
Преступление произошло в половине первого ночи. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. Сотрудники органов установили личность подозреваемого. Оказалось, что это 32-летний мужчина, который остановился в одной из социальных гостиниц в Кировском районе.
На месте преступления нашли его телефон и носовой платок. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается его местонахождение, добавили в правоохранительных органах.
В самой гостинице подозреваемый рассказал руководству, что отбывал срок в местах лишения свободы, сейчас находится в трудной жизненной ситуации без жилья и документов. На данный момент мужчину ищут.
По факту совершенного преступления СУ СК РФ по Новосибирской области проводится проверка.