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15.10
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В Новосибирске больше 50% жителей против введения QR-кодов

11:13:4510/15/2021
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Поддержал инициативу только каждый третий новосибирец, то есть 35% опрошенных.

Как оказалось больше всего не согласны с введением кодом юристы. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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15 октября аналитики предоставили итоги опросов Новосибирцев, в котором узнали мнение жителей касательно введения QR-кодов. Результаты исследования привел сервис hh.ru.

Как оказалось, большинство участников опроса (54%) проголосовали категорически против ограничений, подразумевающих новую систему допуска в общественные места. Что занимательно, в основном, несогласие с решением властей выражали юристы (70%).

А вот поддержал инициативу почти каждый третий новосибирец, то есть 35% опрошенных. По словам горожан, QR-коды помогут улучшению эпидемиологической ситуации в регионе. Из тех, кто полностью согласился на введение кодов (их 15%), а вот остальные — «скорее согласны». Также число неопределившихся составило 11% опрошенных.

Аналитики отметили, что больше всего тех, кто поддерживает введение QR-кодов, среди представителей профессиональных сфер «Наука, образование» (40%), «Строительство, недвижимость» (37%) и «ИТ, телеком» (36%).

При этом лишь 9% новосибирцев сообщили, что ограничения простимулируют их привиться от коронавируса. Напомним, запуск системы QR-кодов в регионе должен был состояться 25 октября, но был отложен до 8 ноября.

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