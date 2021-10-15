В Башкирии убившего жену на глазах детей из ревности отправили в психушку по решению суда

Челябинский областной суд признал виновным в убийстве своей жены Александра Алексеева, который расправился с ней из ревности на глазах малолетних детей.
При этом по решению суда его не направят в места заключения, а будут принудительно лечить. После проведения комплексной судебно-психиатрической экспертизы он признан психически больным как на момент совершения убийства, так и на момент вынесения приговора.
По решению суда Алексеев будет направлен на лечение в специализированное учреждение.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что 29 июля 2021 года по дороге из Башкирии в Челябинскую область Алексеев с супругой и двумя маленькими дочками ехали на автомобиле. Они сделали остановку, чтобы запечатлеть момент путешествия на фоне живописной природы и начали ссориться.
Подсудимый нанес супруге несколько ударов ножом на глазах детей и свидетелей. Убийство он совершил в приступе ревности, сообщает 1obl.ru.