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В Башкирии убившего жену на глазах детей из ревности отправили в психушку по решению суда

12:01:2310/15/2021
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Суд принял решение освободить от уголовной ответственности подсудимого, которого признали виновным в убийстве жены. Он признан психически больным и в момент убийства, и в настоящее время.

Вместо колонии убийца жены будет принудительно направлен в психбольницу. Фото: Pixabay

Челябинский областной суд признал виновным в убийстве своей жены Александра Алексеева, который расправился с ней из ревности на глазах малолетних детей.

При этом по решению суда его не направят в места заключения, а будут принудительно лечить. После проведения комплексной судебно-психиатрической экспертизы он признан психически больным как на момент совершения убийства, так и на момент вынесения приговора.

По решению суда Алексеев будет направлен на лечение в специализированное учреждение.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что 29 июля 2021 года по дороге из Башкирии в Челябинскую область Алексеев с супругой и двумя маленькими дочками ехали на автомобиле. Они сделали остановку, чтобы запечатлеть момент путешествия на фоне живописной природы и начали ссориться.

Подсудимый нанес супруге несколько ударов ножом на глазах детей и свидетелей. Убийство он совершил в приступе ревности, сообщает 1obl.ru.

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