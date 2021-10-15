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МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей "Союза" для возвращения "киноэкипажа" на Землю

11:28:4210/15/2021
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После этого включили двигатели российской части Международной космической станции, сообщил сотрудник хьюстонского ЦУПа.

МКС потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей "Союза". Фото: Роскосмос

На орбите потеряла ориентацию в пространстве МКС при тестировании двигателей корабля "Союз МС-18". На нем собирается возвращаться на Землю  "киноэкипаж". О нештатной ситуации стало известно из переговоров космонавтов с Землей, которые обнародовала НАСА 15 октября.

"Нам пришло аварийное сообщение от коллег — потеря ориентации", — озвучил российский космонавт Антон Шкаплеров, передает РИА Новости.

В Центре управления полетами рассказали, что это произошло во время теста системы управления движением космического корабля перед его возвращением на Землю.

После этого включили двигатели российской части Международной космической станции, сообщил сотрудник хьюстонского ЦУПа.

"Вы, вероятно, видите это. Мы также подтверждаем, что начали маневр по переводу обратно", — отметил он.

Вместе с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, снимавших на МКС первый художественный фильм, 17 октября вернется с орбиты космонавт Олег Новицкий.

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