В Чите девятиклассник насмерть зарезал свою 14-летнюю подругу из-за интимных фото

Девятиклассник убил 14-летнюю девочку - свою подругу. Ее труп обнаружили в микрорайоне Молодежном. По предварительным данным, причиной расправы стало то, что она хотела расстаться из-за выложенных в интернет ее интимных фото, стало известно 15 октября.
15-летний подозреваемый был задержан в тот же день. Он уже сознался в убийстве, на допросе рассказывает все обстоятельства произошедшего.
По данным telegram-канала SHOT, преступление произошло дома у школьницы, когда ее 15-летний приятель зашел в гости. Он намеревался выяснить отношения. Девочка собиралась с ним расстаться, поскольку он якобы выложил в сеть ее интимные фото.
В ходе ссоры юноша нанес девочке 16 ранений кухонным ножом. И скрылся из квартиры, забрав телефон убитой и орудие преступления. Мать, придя с работы, обнаружила дочь мертвой.
Подростка оперативно задержали у него дома. За пару часов он успел выбросить ножи и застирать испачканную кровью одежду. У девятиклассника были проблемы с учебой в школе, но на учетах он не состоял, семья считалась вполне благополучной.