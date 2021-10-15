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В Чите девятиклассник насмерть зарезал свою 14-летнюю подругу из-за интимных фото

11:50:4410/15/2021
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Девочка решила расстаться со своим парнем, но он нанес ей 16 ранений кухонным ножом. После задержания он дал признательные показания.

Погибшую девушку ударили ножом не менее 16 раз. Фото: Рpixabay.com

Девятиклассник убил 14-летнюю девочку - свою подругу. Ее труп обнаружили в микрорайоне Молодежном. По предварительным данным, причиной расправы стало то, что она хотела расстаться из-за выложенных в интернет ее интимных фото, стало известно 15 октября.

15-летний подозреваемый был задержан в тот же день. Он уже сознался в убийстве, на допросе рассказывает все обстоятельства произошедшего.

По данным telegram-канала SHOT, преступление произошло дома у школьницы, когда ее 15-летний приятель зашел в гости. Он намеревался выяснить отношения. Девочка собиралась с ним расстаться, поскольку он якобы выложил в сеть ее интимные фото.

В ходе ссоры юноша нанес девочке 16 ранений кухонным ножом. И скрылся из квартиры, забрав телефон убитой и орудие преступления. Мать, придя с работы, обнаружила дочь мертвой.

Подростка оперативно задержали у него дома. За пару часов он успел выбросить ножи и застирать испачканную кровью одежду. У девятиклассника были проблемы с учебой в школе, но на учетах он не состоял, семья считалась вполне благополучной.

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