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Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса: Лечить антителами и новыми препаратами

12:35:5410/15/2021
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В новой, уже 13-й, версии методички произошли изменения в разделе лечения COVID-19. Указаны новые методы лечения и принципы взаимозаменяемости лекарств.

В России в 13 раз меняется методичка для лечения коронавируса. Фото: Piqsels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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На протяжении наблюдения за лечением коронавируса происходят изменения - появляются новые сведения о течении заболевания и его реакции на лечение. Российский Минздрав 15 октября выпустил новую версию методички, которая используется при профилактике, лечении и диагностике коронавируса.

Данный документ был подготовлен экспертам из России с учетом накопленного опыта при лечении COVID-19.

Главное, что поменялось с методах лечения коронавирусной инфекции — использование антител при лечении пациентов. Также в документе рассказывается о взаимозаменяемости препаратов в схемах, назначаемых для лечения зараженных.

- Так, в обновленной версии временных методических рекомендаций представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию, - сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

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