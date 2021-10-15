Минздрав обновил методические рекомендации по лечению коронавируса: Лечить антителами и новыми препаратами

На протяжении наблюдения за лечением коронавируса происходят изменения - появляются новые сведения о течении заболевания и его реакции на лечение. Российский Минздрав 15 октября выпустил новую версию методички, которая используется при профилактике, лечении и диагностике коронавируса.
Данный документ был подготовлен экспертам из России с учетом накопленного опыта при лечении COVID-19.
Главное, что поменялось с методах лечения коронавирусной инфекции — использование антител при лечении пациентов. Также в документе рассказывается о взаимозаменяемости препаратов в схемах, назначаемых для лечения зараженных.
- Так, в обновленной версии временных методических рекомендаций представлена информация о новых высокоэффективных противовирусных препаратах – моноклональных антителах. Их использование у пациентов с факторами риска тяжелого течения позволит нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить неблагоприятное развитие заболевания. Также усовершенствованы схемы лекарственной терапии на амбулаторном этапе, позволяющие в ранние сроки предупреждать избыточную воспалительную реакцию, - сообщает пресс-служба Минздрава РФ.