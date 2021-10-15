В Москве арестована зарезавшая дедушку внучка во время бытового конфликта

В пятницу Гагаринский районный суд Москвы арестовал 18-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего дедушки, сообщат 15 октября пресс-службе райсуда.
Ее отправили в СИЗО на два месяца. Суд отказал в ходатайстве защиты о более мягкой мере пресечения, например, домашнем аресте или подписки о невыезде.
14 октября в квартире на ул. Академика Пилюгина обнаружено бездыханное тело 74-летнего москвича с признаками насильственной смерти. Он скончался от множественных ножевых ранений, нанесенных в тело и шею.
Под подозрение попала 18-летняя внучка убитого. Ее задержали бойцы Росгвардии. Предположительно, она зарезала деда в ходе конфликта на бытовой почве.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Как стало известно, подозреваемая в ходе допроса призналась в содеянном.