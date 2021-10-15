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В Москве арестована зарезавшая дедушку внучка во время бытового конфликта

12:17:5910/15/2021
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В квартире нашли бездыханное тело 74-летнего москвича с признаками насильственной смерти. Он скончался от множественных ножевых ранений, нанесенных в тело и шею.

Как стало известно, подозреваемая в ходе допроса призналась в содеянном. Фото: Пресс-служба департамента судов Москвы

В пятницу Гагаринский районный суд Москвы арестовал 18-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своего дедушки, сообщат 15 октября пресс-службе райсуда.

Ее отправили в СИЗО на два месяца. Суд отказал в ходатайстве защиты о более мягкой мере пресечения, например, домашнем аресте или подписки о невыезде.

14 октября в квартире на ул. Академика Пилюгина обнаружено бездыханное тело 74-летнего москвича с признаками насильственной смерти. Он скончался от множественных ножевых ранений, нанесенных в тело и шею.

Под подозрение попала 18-летняя внучка убитого. Ее задержали бойцы Росгвардии. Предположительно, она зарезала деда в ходе конфликта на бытовой почве.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Как стало известно, подозреваемая в ходе допроса призналась в содеянном.

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