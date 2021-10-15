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В Новосибирске отчим бил руками и ногами 9-летнего пасынка: Омбудсмен попросила учителей выявлять факты жестокости к детям

12:53:2410/15/2021
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Детский омбудсмен по региону Надежда Болтенко получила информацию о постоянных избиениях мальчика. Теперь проверяют всех детей в многодетной семье.

Надежда Болтенко - детский омбудсмен по Новосибирской области. Фото: nskdeti.nso

После подтверждения информации о жестоком обращении с 9-летним ребенком было принято решение изъять школьника из семьи, а его отчима задержать. В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту истязаний мальчика.

После проведения проверки в семье, оказалось, что мальчик постоянно подвергался избиениям руками и ногами со стороны его отчима. Падения после ударов сопровождались столкновениями с различными предметами, что еще больше травмировало школьника.

В ходе судебно-медицинской экспертизы у ребенка были обнаружены «свежие» ушибы и гематомы, а также множественные рубцы и шрамы, давность образования которых соответствовала пояснениям малолетнего о систематическом применении к нему насилия со стороны отчима. Уполномоченный инициировала проведение экстренного совещания с заместителем мэра Новосибирска Валерием Шварцкопфом, на котором 15 октября с представителями органов системы профилактики была проанализирована ситуация в семье, сообщили на сайте уполномосченного по правам ребенка.

О систематическом обнаружении следов побоев на теле ребенка сообщили из школы, где он проходил обучение. Мальчик на вопросы о происхождении ссадин и гематом старался уйти от ответа и ссылался на падения.

- Пострадавший ребенок был незамедлительно изъят из семьи и помещен в социальное учреждение для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сейчас его здоровью и жизни ничего не угрожает, им занимаются специалисты. Учитывая, что в данной семье еще есть несовершеннолетние, сегодня рассмотрели вопросы по профилактике насилия в отношении них. Ситуация под контролем. Следственные органы работают, - рассказа детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Во время встречи с омбудсменом были подготовлены некоторые рекомендации по раннему обнаружению фактов насилия в отношении детей в семьях. Руководителям организаций и педагогам рекомендовано следить как за физическим так и за психологическим состоянием учащихся.

- Обо всех изменениях ребенка в поведении, наличии у него следов применения физической силы педагоги должны незамедлительно передавать информацию в органы профилактики, которые работают с такими семьями. Наши дети ни в коем случае не должны страдать от жестокого обращения в семье, - заявила Надежда Болтенко.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что 44-летний отчим, который уже был судим за насилие и распространение наркотиков постоянно избивает 9-летнего пасынка. Следы от побоев заметили в школе и обратились к омбудсмену. Мальчика изъяли из семьи.

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