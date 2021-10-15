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В Югре уроженцы Чечни устроили самосуд над полицейским с Украины, который спровоцировал ДТП

2:20:1310/15/2021
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Как выяснилось, участником ДТП стал сотрудник полиции на личной машине. Толпа требовала выдать его. Возбуждено уголовное дело.

Чеченцы попытались устроить самосуд над полицейским и попали на видео

В ХМАО попытка самосуда уроженцев Чечни над устроившим ДТП полицейским попала на видео. Толпа набросилась на автомобиль полицейского в городе Пыть-Ях.

На кадрах видно, как группа окружила служебную машину с находившимся внутри предполагаемым виновником аварии. Люди проявляют агрессию, пытаются проникнуть в салон и открыть двери. Рядом стоит человек в полицейской форме.

По информации Bаza, сотрудник МВД -  уроженцем Украины Андрей Дробитько - нарушил ПДД и столкнулся с «Лада Гранта», за рулем которой находился выходец из Чечни. На место происшествия оперативно приехали земляки потерпевшего и потребовали отдать им полицейского.

Позже стало известно, что возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейскую машину в Югре - по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

По данным управления СКР по ХМАО, происшествие случилось вечером 14 октября. Как выяснилось, участником ДТП стал сотрудник полиции на личной машине.

"Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются участники происшествия, проверяются действия каждого из них в отношении сотрудника полиции", - уточнили в региональном СК.

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