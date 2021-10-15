Тайное прощание с погибшей в ДТП с Собчак: Екатерину Тарасову похоронили на кладбище Новосибирска

14 октября на новосибирском кладбище очень тихо и без огласки прошли похороны Екатерины Тарасовой, погибшей в аварии в Сочи. 9 октября она находилась в автомобиле, в который врезалась машина такси с Ксенией Собчак, передвигавшейся на большой скорости в сторону аэропорта, сообщал "Курьер.Среда".
Церемония прощания была проведена в специальном зале похоронного дома ИМИ на улице Кропоткина. На ней были только самые близкие люди.
— Людей было не очень много, только родные и очень близкие. Всех сотрудников заранее предупредили, что по просьбе родственников нельзя никому сообщать ни время, ни место, потому что журналистов и телекамер видеть у гроба никто не хотел. В частных разговорах родители поделились, что отказались от какой-либо помощи в организации похорон со стороны Ксении Собчак. А на кладбище просили даже наряд полиции прислать, чтобы отгонять репортеров, — приводит КП-Новосибирск слова работников ритуальной службы.
В Новосибирске, откуда Екатерина выехала в Звенигород несколько лет назад, живет ее мама. Буквально недавно она переехала к дочери, чтобы помогать ей с внучкой, которая только пошла в первый класс.
Семилетняя девочка будет расти у отца. Он забрал ребенка в другой город. На прощании с Екатериной их не было.