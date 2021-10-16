Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Врачам-героям поздравления в добрых открытках и чудесных стихах во Всемирный день анестезиолога 16 октября

11:50:4510/15/2021
0

День анестезиолога имеет второе название — Всемирный день анестезии или, как его называли раньше, "День эфира".

Всемирный день анестезиолога

День сегодня очень уникальный:
Анестезиологам — хвала!
Ты же доктор просто гениальный,
А работа очень тяжела!

Жизнь в руках ты держишь ежедневно,
На прибор внимательно глядишь
И переживаешь так душевно,
А порою неспокойно спишь.

Пусть тебе здоровья Бог подарит,
Чтоб хватило лет еще до ста.
Ты талантлив, экстраординарен,
Бесконечна в сердце доброта!

Всемирный день анестезиолога

Поздравленья всем сегодня,
Кто несет свой долг большой,
Всем, кто даст анестезию,
Чтоб не мучился больной.
Вам хвала и уваженье,
Никий вам поклон земной,
Ведь без капельки сомненья
В схватке с болью — вы герой,
Легкой пусть работа будет,
Пациенты все добры,
Долгих лет вам и удачи,
Терпенья, здравия, любви!

Всемирный день анестезиолога

С Днем анестезиолога!
Здоровья и удачи.
Пусть труд Ваш благороднейший
С лихвой будет оплачен.

Пусть дома с пониманием Относятся к работе, Ведь Вы на жизнь повторный шанс Порой больным даете.

Признательности от людей,
Подъема сил, успехов.
Пусть будет больше времени
Для отдыха и смеха.

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень анестезиолога
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Врачам-героям поздравления в добрых открытках и чудесных стихах во Всемирный день анестезиолога 16 октября
11:50:45 10/15/2021
Врачам-героям поздравления в добрых открытках и чудесных стихах во Всемирный день анестезиолога 16 октября
БердскПогода в Бердске 16 октября 2021: солнечная и теплая суббота порадует жителей в этот день
11:30:30 10/15/2021
Погода в Бердске 16 октября 2021: солнечная и теплая суббота порадует жителей в этот день
Какой сегодня церковный праздник 16 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:34 10/15/2021
Какой сегодня церковный праздник 16 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Деревянные ложки признаны рассадником бактерий: как правильно чистить деревянные ложки?
11:00:24 10/15/2021
Деревянные ложки признаны рассадником бактерий: как правильно чистить деревянные ложки?
Магнитная буря 16 октября 2021: солнечный ветер вызовет нестабильную обстановку на Земле в этот день
10:45:51 10/15/2021
Магнитная буря 16 октября 2021: солнечный ветер вызовет нестабильную обстановку на Земле в этот день
Уникальное открытие, почему любящий партнер причиняет боль, с делали ученые: причина в уникальных мозговых признаках агрессии интимного партнера
10:00:48 10/15/2021
Уникальное открытие, почему любящий партнер причиняет боль, с делали ученые: причина в уникальных мозговых признаках агрессии интимного партнера
Статины снижают риск смерти от коронавируса: доказали ученые в крупном популяционном исследовании
9:00:44 10/15/2021
Статины снижают риск смерти от коронавируса: доказали ученые в крупном популяционном исследовании
Симптомы высокого уровня холестерина: едва различимый знак на вашем лице, который может появляться в виде кластеров
8:00:15 10/15/2021
Симптомы высокого уровня холестерина: едва различимый знак на вашем лице, который может появляться в виде кластеров
Малина и миндаль - лучшие продукты для вашего здоровья, а лапша быстрого приготовления и шоколадные пудинги - худшие
7:00:34 10/15/2021
Малина и миндаль - лучшие продукты для вашего здоровья, а лапша быстрого приготовления и шоколадные пудинги - худшие
У трех знаков зодиака, отношения в паре заканчиваются 15 октября 2021 года
6:00:15 10/15/2021
У трех знаков зодиака, отношения в паре заканчиваются 15 октября 2021 года