Врачам-героям поздравления в добрых открытках и чудесных стихах во Всемирный день анестезиолога 16 октября

День сегодня очень уникальный:
Анестезиологам — хвала!
Ты же доктор просто гениальный,
А работа очень тяжела!
Жизнь в руках ты держишь ежедневно,
На прибор внимательно глядишь
И переживаешь так душевно,
А порою неспокойно спишь.
Пусть тебе здоровья Бог подарит,
Чтоб хватило лет еще до ста.
Ты талантлив, экстраординарен,
Бесконечна в сердце доброта!
Поздравленья всем сегодня,
Кто несет свой долг большой,
Всем, кто даст анестезию,
Чтоб не мучился больной.
Вам хвала и уваженье,
Никий вам поклон земной,
Ведь без капельки сомненья
В схватке с болью — вы герой,
Легкой пусть работа будет,
Пациенты все добры,
Долгих лет вам и удачи,
Терпенья, здравия, любви!
С Днем анестезиолога!
Здоровья и удачи.
Пусть труд Ваш благороднейший
С лихвой будет оплачен.
Пусть дома с пониманием Относятся к работе, Ведь Вы на жизнь повторный шанс Порой больным даете.
Признательности от людей,
Подъема сил, успехов.
Пусть будет больше времени
Для отдыха и смеха.
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru