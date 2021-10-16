Красивейшие открытки и важные уважения каждому боссу в День шефа 16 октября

Поздравляем Вас с Днём Шефа!
И позвольте пожелать
Поберечь родные нервы
И нас сильно не ругать.
Мы Вас очень уважаем,
Очень ценим, дорожим.
И за Вас в любую пропасть
Всей командой полетим.
Мы желаем Вам здоровья,
В доме доброй суеты,
А еще мы Вам желаем
Во всех делах удачным быть.
Если зададут вопрос:
«У тебя хороший босс?»
Я отвечу без вопросов:
«Я довольна своим боссом!»
Ведь Вы добрый, самый умный,
Позитивный, остроумный,
Вам желаю в праздник, босс,
В жизни белых лишь полос,
Чтоб здоровье было крепким,
Каждый шаг Ваш — верным, метким,
И чтоб личный капитал
Многомиллионным стал!
Бос, начальник, шеф, кормилец,
Поздравляем мы тебя.
Если где-то прокололись,
Знай, что это мы любя.
За тобой, как за стеною, Хоть в огонь, хоть в дождь пойдём! Даже в отпуске порою Мы во сне тебя зовём.
Будь же добр, и не свирепствуй,
Ведь для всех ты, как отец.
И тринадцатой зарплатой
Нас порадуй, наконец.
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru