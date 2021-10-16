С Днем дознания 16 октября яркие открытки для смелых и доблестных

Я желаю в день дознанья
Быстро получать признанья,
Чтоб преступники боялись
И с тобой не пререкались.
На работе повышенья,
Делового отношенья,
Чтоб карьера вверх летела,
И бабло в руках хрустело!
В День службы дознания я пожелаю
Побольше признаний и чтоб раскрывали
Вы все преступленья, все мелкие кражи,
Все ссоры, проблемы, плохие продажи.
Желаю везенья большого в работе,
А дома — тепла, доброты и заботы.
Желаю зарплаты большой необычно,
А жизни — спокойной, веселой привычно.
Желаю в День дознания
Успехов и заслуг.
Чтоб больше было доброго,
Хорошего вокруг.
Чтоб были вы умнее всех, Не знали пораженья. Пусть вам везет во всем, всегда, Все дни, без исключенья!
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru