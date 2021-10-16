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16.10
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С Днем дознания 16 октября яркие открытки для смелых и доблестных

1:45:1710/16/2021
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Специализированные подразделения дознания в органах внутренних дел Российской Федерации были созданы на основании Приказа МВД России от 16 октября 1992 г. № 368 «О мерах по укреплению подразделений дознания и совершенствованию раскрытия преступлений, по которым предварительное следствие необязательно».

День дознания

Я желаю в день дознанья
Быстро получать признанья,
Чтоб преступники боялись
И с тобой не пререкались.

На работе повышенья,
Делового отношенья,
Чтоб карьера вверх летела,
И бабло в руках хрустело!

День дознания

В День службы дознания я пожелаю
Побольше признаний и чтоб раскрывали
Вы все преступленья, все мелкие кражи,
Все ссоры, проблемы, плохие продажи.

Желаю везенья большого в работе,
А дома — тепла, доброты и заботы.
Желаю зарплаты большой необычно,
А жизни — спокойной, веселой привычно.

День дознания

Желаю в День дознания
Успехов и заслуг.
Чтоб больше было доброго,
Хорошего вокруг.

Чтоб были вы умнее всех, Не знали пораженья. Пусть вам везет во всем, всегда, Все дни, без исключенья!

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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