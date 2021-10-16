16 октября - Всемирный день продовольствия: поздравления всем, кто кормит мир

С днём всемирным продовольствия
Поздравляем с удовольствием!
Чтобы скатерть-самобранка
Вас встречала спозаранку,
Чтобы пили вы и ели —
Никогда не похудели!
Чтобы чёрная икра
Не сходила со стола,
Чтобы жили вы привольно,
Были сыты и довольны!
Пусть будет хлеб, крупа и масло,
Пусть будет полной чашей дом.
Сегодня праздник продовольствия
Я поздравляю с этим днем.
Не знать вам голода желаю,
Красиво, сытно только жить.
Всем тем, что каждый день питает,
Желаю я вам дорожить.
В день продовольствия желаю,
Чтоб стол богатым был всегда,
Наполнен был, чтоб холодильник,
Запасов вам — подвала два.
Желаю жизни только сытой,
Икру вам кушать, пить коньяк.
Пусть голод будет вам не страшен,
Пылает только ваш очаг.
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru