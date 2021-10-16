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16 октября - Всемирный день продовольствия: поздравления всем, кто кормит мир

2:15:0710/16/2021
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Всемирный день продовольствия провозглашен в ходе конференции FAO — Организации продовольствия и сельского хозяйства Организации Объединенных Наций в 1979 году. Дата празднования — 16 октября.

Всемирный день продовольствия

С днём всемирным продовольствия
Поздравляем с удовольствием!
Чтобы скатерть-самобранка
Вас встречала спозаранку,
Чтобы пили вы и ели —
Никогда не похудели!
Чтобы чёрная икра
Не сходила со стола,
Чтобы жили вы привольно,
Были сыты и довольны!

Всемирный день продовольствия

Пусть будет хлеб, крупа и масло,
Пусть будет полной чашей дом.
Сегодня праздник продовольствия
Я поздравляю с этим днем.

Не знать вам голода желаю,
Красиво, сытно только жить.
Всем тем, что каждый день питает,
Желаю я вам дорожить.

Всемирный день продовольствия

В день продовольствия желаю,
Чтоб стол богатым был всегда,
Наполнен был, чтоб холодильник,
Запасов вам — подвала два.

Желаю жизни только сытой,
Икру вам кушать, пить коньяк.
Пусть голод будет вам не страшен,
Пылает только ваш очаг.


Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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