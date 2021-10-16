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Ароматные поздравления во Всемирный день хлеба 16 октября: без хлебушка никуда – он всему голова!

2:45:5710/16/2021
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16 октября в мире отмечается Международный день хлеба (World Bread Day), основанный по инициативе Всемирного союза пекарей и пекарей-кондитеров.

Всемирный день хлеба

Мой папа важный человек – он пекарь,
Он кормит тысячи людей – так получилось,
А значит главный он на праздник этот,
И для него сегодня поздравленье взвилось!
Сегодня папа испечет нам особого хлеба,
От которого Родиной пахнет, где бы ты не был,
А я тебе, родной, прошепчу: спасибо!
За твои руки волшебные за надежный тыл!

Всемирный день хлеба

Хлеб - наше золотое солнце
Он озаряет путь во тьме.
Без голода, он свет в оконце
Не даст погибнуть нам в беде.
Труд хлебороба очень важен
Он кормит нас своей рукой
Ему спасибо все мы скажем
За то, что сделал он с мукой!

***

Свеженький, горячий, только из печи,
Корочка хрустящая, и бочек в золе,
Каравай на всю семью стоит,
На сегодняшнем важном праздничном столе.
Мы за стол тот сядем всей семьей,
И все вместе будем караваем пировать,
В этот праздник, самый светлый день,
Будем с улыбками хлебу хвалы воздавать.

Всемирный день хлеба

Румяный, белый и ржаной,
Бывает черный и мучной,
Душистый, вкусный, мировой,
Стоит сейчас передо мной.
Я укусить его хочу, но маму с папой подожду
Ведь праздник старый есть у нас
День хлеба, пробил нынче час!

Стихи: pozdravik.ru
Открытки: fresh-cards.ru Стихи: pozdravik.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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