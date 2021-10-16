Добрые открытки для всех аллергологов в профессиональный праздник День аллерголога 16 октября

Иммунитет подорван, аллергия - в пляс!
Сию секунду, тут же, и прямо сейчас,
На помощь к вам аллерголог поспешит,
Проблемы с дыханием и кожей решит!
Индивидуально вам рецепт подберёт,
Причину в самом корне найдёт,
После, про аллергию напрочь вы забудете,
С таким врачом болеть вы не будете!
Если трудно вам дышать, и чешется тело,
Скажем вам мы одно: Плохо дело!
Вам к аллергологу! Он вам поможет!
Облегчить ваши страдания он сможет!
Сможет он помочь, и только он!
Убрать симптомы аллергии для него – закон!
Проходите в кабинет и располагайтесь!
Не плачьте, не чешитесь, и не задыхайтесь!
Слёзы из глаз, чешется нос!
За что мне всё это? Вот в чём вопрос!
Нечем дышать, по телу – сыпь!
От безысходности хочется выть!
Но, слава Богу, врач есть один,
Среди данных симптомов он господин,
Как рыба в воде в этой он сфере,
Помощь его, не на словах, а на деле!
Стихи: Поздравкин
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