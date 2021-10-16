17 октября – День отца-2021: уникальной красоты поздравления для каждого папы

Папа — это щит семьи,
Он спасёт от всех напастей,
С папой все враги твои
Растворятся в одночасье.
С папой весело играть,
Он усталости не знает,
Может на спине катать,
Скакуна изображая.
Пусть всем детям повезёт,
За спиною будет папа,
С ним большая радость ждёт
И эмоций шквал приятных!
Мой, лучший в мире, папка!
Пусть сбудутся мечты.
Чтоб оставался крепким,
Всегда здоровым ты.
Задорная улыбка
Не сходит пусть с лица,
В душе желаю мира
И счастья в день отца!
Папа милый, поздравляю, В светлый праздник — день отца, Я тобой горжусь и знаю, Есть защитник у меня!
В этот день тебе желаю
Много радости, добра,
Чтоб ты знал всегда и помнил,
Есть помощник у тебя!
Я всегда примчусь по зову,
Только бросишь громкий клич.
Будь счастливым и здоровым,
И к успеху бодро мчись!
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда