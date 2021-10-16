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Расписание экстремальных магнитных бурь на осень 2021 года: точные даты геоударов

7:00:0510/16/2021,Анна Филатова
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Метеозависимым людям следует серьезно относиться к магнитным бурям и готовится к ним заранее.

Во время магнитных бурь следует больше отдыхать и выбирать занятия, не отнимающие много энергии.
Во время магнитных бурь следует больше отдыхать и выбирать занятия, не отнимающие много энергии. Фото: Рixabay.com

Вспышки на Солнце провоцируют колебания магнитного поля Земля. В это время метеозависимые люди ощущают плохое самочувствие. Особенно неприятности со здоровьем ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системой, с избыточным весом и вегетососудистой дистонией.

С 17 и по 20 октября наступит самая долгая магнитная буря второго месяца осени. Пик магнитных колебаний придётся на 19 октября. Спад напряжения ожидается только к 21 октября.

С 5 по 11 ноября состоится сильная магнитная буря. Это будет самая сильная магнитная буря последнего осеннего месяца.

С 15 по 18 ноября. Магнитная буря средней степени.

С 21 по 23 ноября жителей Земли потревожит магнитная буря средней мощности.

Симптомы, которые бывают у людей во время магнитных бурь.

1. Перепады настроения.
2. Боль в голове.
3. Апатия и упадок сил.
4. Бессонница.
5. Перепады артериального давления.

Особенно чувствительные к геоударам люди могут ощущать ломоту в суставах .Хронические заболевания обостряются. Человек становится рассеянным и невнимательным, поэтому в период магнитных бурь следует отказаться от вождения автомобиля.

Как подготовиться к магнитной бури.

По мнению ученых, 60% населения Земли являются метеозависимыми. Организм таких людей реагирует на возникновение вспышек на Солнце и самочувствие ухудшается.

Метеозависимым людям следует серьезно относиться к магнитным бурям и готовится к ним заранее. Накануне природного явления следует больше бывать на свежем воздухе, увеличить продолжительность сна, сократить физические нагрузки.

Во время магнитных бурь необходимо исключить: прием жирной пищи, алкогольные напитки, курение, кофе.

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солнцеземлямагнитные бури
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