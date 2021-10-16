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Восхитительные открытки в День работников дорожного хозяйства 17 октября для каждого строителя дорог

12:15:4910/16/2021
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Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства, который в настоящее время отмечается в России в третье воскресенье октября, появился в 1996 году.

День работников дорожного хозяйства

Ваши задачи не просты,
Они не терпят разгильдяйства.
Строят трассы и мосты
Работники дорожного хозяйства.

Пусть будут силы для труда,
Пусть будут руки крепче стали,
Чтоб вы нигде и никогда
Усталости не узнавали.

День работников дорожного хозяйства

Работников дорожного
Хозяйства поздравляю,
Дорог без ям и рытвин
Я вам пожелаю.

Желаю, чтоб разметку
Вы четко наносили,
Фонари на трассах,
Чтобы нам светили.

Желаю, чтоб дорога
Вилась лентой атласной,
Успеха и удачи
Я вам желаю в праздник.

День работников дорожного хозяйства

Работникам дорожного хозяйства Желаем сил и новых разработок, Чтоб строились пути без разгильдяйства, И мы по ним катились беззаботно.

Ухабов, ям и трещин на асфальте
Чтоб днём с огнём сыскать не получалось,
А вам за труд прибавочка к зарплате
На карту каждый месяц начислялась.

Водители, и пассажиры тоже,
Старания чтоб ваши оценили,
И процветанью отрасли дорожной
Чтоб все мы несказанно рады были!

Стихи: pozdravok.ru
Открытки: fresh-cards.ru

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