Восхитительные открытки в День работников дорожного хозяйства 17 октября для каждого строителя дорог

Ваши задачи не просты,
Они не терпят разгильдяйства.
Строят трассы и мосты
Работники дорожного хозяйства.
Пусть будут силы для труда,
Пусть будут руки крепче стали,
Чтоб вы нигде и никогда
Усталости не узнавали.
Работников дорожного
Хозяйства поздравляю,
Дорог без ям и рытвин
Я вам пожелаю.
Желаю, чтоб разметку
Вы четко наносили,
Фонари на трассах,
Чтобы нам светили.
Желаю, чтоб дорога
Вилась лентой атласной,
Успеха и удачи
Я вам желаю в праздник.
Работникам дорожного хозяйства Желаем сил и новых разработок, Чтоб строились пути без разгильдяйства, И мы по ним катились беззаботно.
Ухабов, ям и трещин на асфальте
Чтоб днём с огнём сыскать не получалось,
А вам за труд прибавочка к зарплате
На карту каждый месяц начислялась.
Водители, и пассажиры тоже,
Старания чтоб ваши оценили,
И процветанью отрасли дорожной
Чтоб все мы несказанно рады были!
Стихи: pozdravok.ru
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