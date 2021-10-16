Денис Позимний: как по народным приметам 16 октября не встретить «осеннюю лихорадку» и зачем в карман положить осиновую палочку

16 октября отмечается народный праздник Денис Позимний, а в христианстве чтят память Апостола от 70-ти Дионисия Ареопага.
По преданию, Дионисий был обращен в христианство проповедью апостола Павла в Афинах. Он был одним из первых афинян, уверовавших во Христа. До этого Святой Дионисий изучал философию и астрономию. После принятия христианства Дионисий стал первым епископом Афин. Он почитается как святой в католической и Восточной православной церквях. Также Апостол считается святым покровителем Афин и почитается как защитник судей и судебной власти.
В народе его называют Денис Позимний, а день памяти святого связывают с разными поверьями и народными традициями.
В народе верили, что 16 октября по Земле ходят “осенние лихорадки”. Они шастают по миру и поражают людей. Хотя, чаще всего это объяснялось нестабильной погодой, которая могла привести к простудным заболеваниям. Но, в древности верили, что отличным средством против лихорадки является осиновая кора – ее всегда старались носить с собой. А у себя дома старались всегда держать осиновое полено. Если на Дениса Позимнего возникала головная боль, то на полено ложились и отдыхали некоторое время. А против нечисти и сглаза использовали лук, чеснок, редьку и соль. 16 октября было принято произносить заговоры, избавляться от сглаза этими средствами.
Народные приметы
- Галки в стаи собираются и кричат — наступит ясная погода.
- Воробьи перелетают стайками с места на место — приведет к непогоде.
- Если мыши копают норы на южную сторону — зима будет холодной.