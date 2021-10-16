Удивительные слова и чудесные открытки в День работников пищевой промышленности для каждого: Перешли друзьям и родным по WhatsApp

В день работников пищепрома
Я хочу от души пожелать,
Чтоб царило согласие дома,
На работе все было на «пять».
Чтобы вверх поднимались доходы,
И был дружным родной коллектив,
И здоровья на долгие годы,
И больших трудовых перспектив!
Желаю всем пищевикам
Улыбок, счастья и достатка,
И не грустить по пустякам,
Чтоб вам жилось легко и сладко!
Желаю вам я процветания,
Работа ваша так важна!
Пусть все сбываются желания
И будет жизнь любви полна!
Ура трудягам пищепрома!
За то, что кормите народ,
Пускай достаток будет дома,
И в жизни крупно повезет!
Вы уставайте, но не очень, И пусть зарплата подрастет, Пусть на дворе дожди и осень, А на душе весна цветет!
Стихи: Поздравок
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