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С Днем участкового терапевта 17 октября самые добрые открытки для великих профессионалов своего дела: спасибо от пациентов – мы вас ценим!

1:15:2010/16/2021
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Каждый год 17 октября в России отмечается День участкового терапевта. Этот профессиональный праздник не имеет официального статуса.

День участкового терапевта

Ты не просто доктор, а наш семейный участковый терапевт
Ты всегда поможешь, поддержишь советом нас всех!
Ты помогаешь всем больным, правильно назначаешь лечение,
Ты отзывчивый к чужой беде т это главное твоё умение!
Пожелаем Вам самим здоровья, пусть всегда везёт,
Благодарный пациент Вас всегда поблагодарит, найдёт!
Вы не просто терапевты, но и психологи для души,
Выздоравливать под Вашим руководством, бальзам для души!

День участкового терапевта

Не простая Ваша профессия участкового нашего терапевта,
К Вам обращаются разные люди иногда просто потерпевшие!
Помогаете вылечится и поддерживаете просто добрым словом,
Выводите из самой страшной болезни, что казался тупиковым!
Спасибо всей страной сегодня скажем Вам,
За то, что с вниманием и душой относитесь к нам!
Подарим Вам улыбку и искренне примите привет,
И пусть у вас все будет классно много долгих лет!

День участкового терапевта

Есть такая профессия как семейный участковый терапевт,
Она существует уже много в медицине лет!
Если у пациента слабость или горлышко болит,
Наш доктор нас вылечит исцелит, как Айболит!
Пусть у Вас всегда настроение солнечным будет,
А пациент никогда пусть Вас вовек не забудет!
Эффективны процедуры, что вы своим больным назначаете,
И конечно же по жизни никогда Вы не унываете

Стихи: Поздравик
Открытки: fresh-cards.ru

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