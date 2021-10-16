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Грешно ли работать 16 октября в праздник Трубчевской иконы Божией Матери?

1:30:2310/16/2021,София Мальцева
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К чудотворному образу Трубчевской иконы Божией Матери часто приезжали монахи паломничеством, потому что Трубчевск и Спасо-Чолнский монастырь находились на знаменитом монашеском пути с Афона, который пролегает через Молдавию, Киев, Чернигов.

Трубчевск, Брянская область / Фото: Bigenc.ru

Чудотворный образ Пресвятой Девы Марии Трубчевской почитается всеми христианами: как православными, так и католиками. Икона Богородицы не раз исцеляла людей от страшных болезней, эпидемий, мора, и, самое главное, спас людей от страшной холеры.

Однажды икона Богородицы, была утеряна, когда к власти пришли большевики. Ее использовали как стол для музейных экспонатов. И после развала советского союза, образ снова вернули на место, перед этим тщательно отреставрировав. Икону в плачевном состоянии, покрытую местами плесенью, обнаружила новая директор музея. Она занялась поисками реставраторов для святыни. Икону удалось восстановить в Троице-Сергиевой Лавре. На реставрацию ушло 9 месяцев, после чего ее вновь передали в Троице-Сканов монастырь. По сей день она хранится в этом монастыре, а страждущие продолжают просить у нее помощи.

История праздника, 16 октября, связана с освящением образа Трубчевской иконы Богородицы. Написал образ иконописец из монастыря в Трубчевске. Этот храм с давних времен прославился своей иконописной мастерской. Считается, что написал икону иеромонах Евфимий, поскольку на ней его подпись. Долгий период иконе молились монахи в обители в Наровчате. Именно в этом месте, с помощью святого образа, множество людей избежали разгара холеры.

К святому образу Трубчевской иконы Божией Матери часто приезжали монахи паломничеством, потому что Трубчевск и Спасо-Чолнский монастырь находились на знаменитом монашеском пути с Афона, который пролегает через Молдавию, Киев и Чернигов. Известно, что монахи, по пути в Пензенскую землю, остановились у местного монастыря, в котором им подарили список знаменитого образа.

В этот день строгих запретов на работу нет. Священнослужители говорят, если праздник выпадает на будний день, то работать можно. Но перед этим, желательно, посетить храм или помолиться у себя дома. Так будет правильнее. Весь день нужно проводить в светлых мыслях, не совершая греховные поступки.

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