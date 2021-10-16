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Самый важный запрет для верующих 16 октября в праздник Трубчевской иконы Божией Матери

2:00:4610/16/2021,Cофия Мальцева
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В 1993 году, когда был активный поиск святынь Православной Церкви, икону нашли в запасниках музея.

В этот праздник верующие молятся Богородице в Храме / Фото: Pixabay.com

16 октября православные верующие чтят память Трубчевской иконы Божией Матери. История праздника в честь образа началась в 1765 году в городе Трубчевске, Брянской области. Ее написал иеромонах из местного монастыря Евфимий. Образ изображает Богородицу со Христом на руках.

По преданию, Матерь Божья Трубчевская, спасла жителей от эпидемии холеры, которая второй раз захлестнула Наровчат. Тогда создалась паническая обстановка. Народ пришел к монахам, чтобы попросить о помощи. Монахи вместе с населением прошли крестным ходом, с выносом чудотворного образа Пресвятой Марии по местности. Богородица услышала молитвы людей, а эпидемия больше не разгоралась. Люди верили в чудотворную силу иконы. Трубчевская икона Божией Матери поднялась в ряду самых почитаемых, верующие потянулись к ней.

Но в 30-е годы в период советской власти, икону увезли в Наровчатский краеведческий музей. Там с образа сняли серебряную ризу, позлащенный венец, а также изъяли драгоценные камни. Около пятидесяти лет образ пролежал в пыли вместо подставки для экспонатов.

В 1993 году, когда был активный поиск святынь Православной Церкви, икону нашли в запасниках музея. Святыня была в ужасном состоянии, в пыли и покрытая плесенью. Отреставрировав образ, в уголке обнаружили надпись: “1765”, и подпись— “ЕВФ”, что означало, что эта икона была написана в 1765 году священником Евфимием. Икону вернули монастырю.

В этот праздник верующие молятся Богородице, паломники приезжают к святому образу, чтобы попросить избавиться от болезней и разных недугов. Считается, что они не раз помогала тем, кто искренне просил ее о чем-либо. Это доказывают множественные пожертвования благодарных людей монастырю, многие оставляют рядом с образом свои золотые украшения и ценные подарки.

В праздник запрещено совершать грехи, потому что в церковные праздники они засчитываются вдвойне.

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