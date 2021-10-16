Когда россияне уходят отдыхать на ноябрьские праздники 2021 года: точные даты

Первая неделя последнего осеннего месяца порадует всех жителей России дополнительными выходными днями. Всего три рабочих дня должны будут провести люди на работе в первую неделю ноября. Традиционно четвертого ноября россияне будут праздновать День народного единства.
По календарю четвертый день ноября приходится на четвертый день недели - четверг, а третье ноября будет средой, и этот день будет сокращенным на всех предприятиях. Пятница пятый день месяца - это тоже выходной день. Законными выходными для россиян остаются также суббота и воскресенье. Получается, что все граждане страны в первые дни последнего месяца осени будут отдыхать целых четыре дня.
День народного единства в России отмечают уже давно. Приурочен он к воспоминаниям о событиях, возглавляемых Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым. Они изгнали в 1612 году польских захватчиков из Москвы. Этот факт положило конец Смутному времени. Начиная с 2004 года праздник стал официальным.
В День народного единства принято устраивать митинги, проводить концерты и различные добровольческие акции, мероприятия посвященные спортивным соревнованиям.
Автоматически пятое ноября становится выходным днем за счет переноса дня со второго января, которое прошло в субботу 2021 года.
Можно начинать строить планы на четырехдневные выходные. Данного времени достаточно, чтобы съездить отдохнуть к друзьям или родственникам, посетить культурные мероприятия, кино или театр, сходить в кафе. Другие захотят остаться дома и посвятить эти дни детям и созданию домашнего уюта. А пока ждем наступления удлиненных выходных и продолжаем работать.