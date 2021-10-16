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Мощные молитвы Трубчевской иконы Божией Матери: об избавлении от болезни, алкоголизма, наркомании и для беременности

2:30:4510/16/2021
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И физические, и психические недуги помогает преодолеть Богородица.

Молитва Трубчевскому образу Пресвятой Девы Марии поможет справиться с разными болезнями / Фото: Pixabay.com

Чудотворная икона Божией Матери Трубчевская не раз помогала людям избавиться от разных болезней. Первым ее чудом было спасение множества людей от холеры, которые прошли вместе с монахами Свято-Троицкого Сканового монастыря крестный ход. После крестного хода и усердных молитв горожан, они сумели избавиться от разгоравшейся эпидемии холеры. С этой болезнью также связана история возведения храма в честь Трубчевской иконы Богородицы. Рядом с местом захоронения жертв нашествия холеры, благодарные за спасение, люди построили храм. Он был освящен 16 октября, по новому стилю, в 1853 году. Со времен возведения храма, образ Трубчевской иконы почитается особенно. Христиане, собираясь в храме, вспоминают все чудесные исцеления, которые случились благодаря Трубчевской иконе Божией Матери. В этот день в ее честь читается акафист. За свою историю этот образ пережил многое. Но по воле Божией икона дошла до наших дней.

Икона была написана священнослужителем Евфимием в городе Трубчевске, в 1765 году.

Молитва Трубчевскому образу Пресвятой Девы Марии поможет справиться с разными болезнями. И физические, и психические недуги помогает преодолеть Богородица. Обратиться к Пресвятой Деве Марии можно, чтобы справиться с завистью и другими человеческими пороками, а также получить наставления. Женщины обращаются к Божьей Матери, чтобы забеременеть. Икона Трубчевской помогает защититься от разных недугов и получить покровительство Царицы Небесной в важных вопросах.

Царственному образу Трубчевской Божьей Матери молятся:

- О здравии души и исцелении тела;Об излечении разнообразных тяжелых заболеваний, включая онкологические;
- Чтобы избавиться от зависимостей: алкоголизма, наркомании, курения, игромании;
- Чтобы зачать ребенка и здоровой беременности.


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православиехристианствомолитваТрубчевская икона Божией Матери
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